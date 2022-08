“Midnights”: Taylor Swift anuncia nuevo álbum tras ganar “Video del Año” en los VMAs 2022

Una noche llena de sorpresas tuvieron los swifties el pasado domingo, luego que la cantante Taylor Swift anunciara el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “Midnights”, tras ganar el premio a “Vídeo del Año” por All Too Well en los VMAs 2022 de MTV.

La artista estadounidense impresionó a sus fans al caminar la alfombra roja de la instancia que premia a las mejores producciones audiovisuales de la música, sin saber que sería premiada con el galardón más importante de la noche.

All Too Well: The short film, es un video que se desprende del álbum Red (Taylor’s version) lanzado el 2021, el cual es una reversión del mismo disco del 2012, que incluye este tema con una edición de 10 minutos y que enmarca el estreno de Swift como directora.

“Un buen momento” para el anuncio

Tras ser anunciado el premio del “Video del Año”, Taylor Swift subió al escenario acompañada del actor Dylan O’Brien, protagonista de la pieza audiovisual, instancia que la cantante aprovechó para agradecer a sus fans, los swifties, así como a los actores y al equipo de producción.

Pero nadie esperaba que en medio del discurso, Swift sorprendiera a toda la multitud anunciado una nueva producción discográfica. “Pensé que tal vez este sería un buen momento para decirles que mi nuevo álbum saldrá el próximo 21 de octubre”, señaló la cantante desde el escenario del Prudential Center de Newark en Nueva Jersey.

Tras este bombazo, la intérprete de “Lover” recurrió a las redes sociales en donde entregó más detalles y confirmó el nombre de su nueva producción, la cual llevará el nombre de “Midnights”.

“Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche”, escribió Taylor Swift vía Instagram.

Si bien no se conocen detalles, en la imagen publicada por la cantante se incluye un tracklist de 13 canciones, las cuales se encuentran divididas en los lados A y B.