Taylor Swift da a conocer tracklist de su nuevo álbum, “Midnights”

¡Atención swifties! La cantante Taylor Swift sorprendió a sus fans y dio a conocer la noche del pasado jueves la lista de canciones que componen su décimo álbum de estudio, “Midnights”, pronto a estrenarse.

La intérprete estadounidense compartió los títulos de los 13 temas por medio de videos en su cuenta de TikTok, en donde uno por uno, fue entregando detalles de estas nuevas producciones musicales.

Tras esto, la cantante se dirigió a Instagram para replicar la información y publicó: “¿Qué te mantiene despierto en la noche? Solo 13 noches más sin dormir antes de Midnights (y sus 13 historias).

Dentro de las sorpresas, la diva del pop mundial anunció una colaboración que no dejó indiferente a sus swifties, ya que la cante incluyó en su próximo álbum una canción titulada ‘Snow On The Beach’ junto a Lana Del Rey.

¿Cuándo se estrena “Midnights”?

Recordemos que el pasado domingo 28 de agosto, tras ganar la categoría de Video del Año en los MTV Video Music Awards por “All Too Well”, Taylor Swift sorprendió a sus seguidores y anunció el lanzamiento de su álbum.

“Pensé que tal vez este sería un buen momento para decirles que mi nuevo álbum saldrá el próximo 21 de octubre”, señaló la cantante desde el escenario del Prudential Center de Newark en Nueva Jersey.

Tras este bombazo, la intérprete de “Lover” recurrió a las redes sociales en donde entregó más detalles y confirmó el nombre de su nueva producción, la cual llevará el nombre de “Midnights”.

“‘Midnights’, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche”, escribió en aquel momento Taylor Swift vía Instagram.

A continuación te dejamos las 13 canciones que componen el tracklist del disco “Midnights” de Taylor Swift:

‘Lavender Haze’ ‘Maroon’ ‘Anti-Hero’ ‘Snow On The Beach’ featuring Lana Del Rey ‘You’re On Your Own, Kid’ ‘Midnight Rain’ ‘Question…? ‘Vigilante Shit’ ‘Bejeweled’ ‘Labyrinth’ ‘Karma’ ‘Sweet Nothing’ ‘Mastermind’