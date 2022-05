Fueron 12 los días que Douglas estuvo en Chile tras dos años sin visitar las tierras que lo vieron crecer. En la ocasión se presentó en distintos eventos en Catapilco, Chicureo y Los Andes, donde cantó sus canciones más conocidas y estrenó su nuevo single, Segunda parte.

El cantante radicado en Miami fue entrevistado por Publimetro, instancia en la que desmintió los rumores que dicen que famosos como él y otros más que viven en el estado norteamericano, no han recibido amablemente a Luis Jara. Dichos emitidos por Raquel Argandoña que él niega.

“Qué lata, no tiene ningún sentido. Nada más alejado de la realidad. No puedo creer que le sigan dando tribuna. Con el Lucho estuve en su cumpleaños el año pasado, siempre hablo con él. Nos vemos dentro de lo que se puede”, sostuvo el intérprete

Además explicó que Luis Jara vive a más de una hora de donde residen ellos.

Su apoyo a Marcianeke

Pero no todo fue responder rumores de la farándula, ya que también aprovechó la oportunidad para contar la vez que puso a Marcianeke en contacto con grandes productores de Estados Unidos.

“Un productor importante de la música me preguntó por Marcianeke y yo contacté a su manager. Estuvo hace poco por acá y lo puse en contacto con el productor, porque uno tiene que ayudar a los músicos chilenos, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Siempre es interesante ver estos fenómenos musicales y nunca olvidarse que uno también fue un fenómeno en su época. Cuando yo partí con Cariño malo también era un fenómeno“, expuso el artista radicado en Miami.

Un gesto solidario que no olvidarán en el equipo del joven intérprete del hit Dímelo Má, ya que Franco, el manager de Marcianeke, manifestó su agradecimiento. “Me sirvió mucho el contacto que me dio Douglas, porque me comunicó con gente muy importante, que manejan a grandes artistas. Fue una experiencia genial que una persona como Douglas nos de ese apoyo y confíe en nosotros para ponernos en contacto. Muy agradecido de él, sus consejos y la buena onda, porque todo lo que se viene es fantástico”, expresó la mano derecha del reggaetonero chileno.

Por su parte, Douglas reiteró el espaldarazo que le da al joven artista de música urbana, y le envió sus mejores deseos. “Espero que ese nexo que hice les sirva y que le vaya bien a la música chilena. Siempre es bueno para todos los chilenos”, cerró.