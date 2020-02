Douglas y su vida en Miami: “El problema de Trump es con los inmigrantes ilegales, no con quien hace el trámite”

El cantante Douglas aseguró que viaja, al menos, cinco veces al año a dar conciertos al país. “Una de las cosas más importantes que me propuse cuando me fui fue no abandonar al público que me ha seguido por años. Me pareció que no era lo correcto”, contó en entrevista con Ciudadano ADN el artista radicado en Miami que está de paso por Chile tras su participación en el festival Viva Dichato.

Ahora, lo recibe un país en plena crisis social, lo que “para nadie es bueno. El país necesita reactivarse”, según dijo, asegurando que estará en Chile para votar en el plebiscito del próximo 26 de abril. “Creo que es el deber que tenemos”.

Hoy vive en la ciudad de Weston, al noroeste de Miami, “donde están los mejores high school, pensando en el futuro de las niñas”. Pese a todo, no pierde las costumbres nacionales. “Soy el único en la casa que toma once. Me gusta tomarme mi tecito, pero el pan con palta se echa de menos”, confesó, al tiempo que contó que su especialidad a la hora de cocinar es la pizza.



Uno de sus logros en sus nuevas tierras, además de su nominación a los premios Emmy el pasado año, es haber sido rostro y voz de la campaña de Navidad de Telemundo, cuyo videoclip musical fue grabado en Nueva York. Al canal, uno de los líderes para la comunidad latina en Estados Unidos, llegó tras presentar una composición.

Con esa experiencia, observa las diferencias musicales que tenemos con el país del norte. “Los románticos son románticos, la letra es universal, lo que cambia es el lenguaje musical”, dice el cantante, viendo a su nuevo público más conectado con la salsa o con el bolero, género en el que espera volver a incursionar. Sin embargo, su nuevo single se vincula más bien con los ritmos urbanos: “Déjate llevar” está basada en el ritmo brasileño de la kizomba.

En la entrevista, Douglas recordó sus inicios, donde incluso, tras trabajar en ventas, llegó a vincularse laboralmente con Eduardo Bonvallet, quien “se portó muy bien conmigo, y me daba permiso cuando participaba en Venga Conmigo como figura joven en 1993. El fin de semana me mandaba a ver la posición de los estáticos en los estadios”.

El intérprete vive en Estados Unidos con la visa de talentos especiales para artistas y deportistas connotados, que después de 5 años le dará la opción de la Green Card. “El problema de Trump es con los inmigrantes ilegales, no con quien hace el trámite con un abogado. Yo mi visa la tuve en dos meses”, contó. Mientras avanza en su carrera, su esposa Ana Sol Romero está con un emprendimiento que ayuda a quienes quieran partir con un negocio. “Ella necesita estar haciendo algo, es muy inquieta, Pero está bien, está muy contenta”. Su hija de 16 años, en tanto, está dedicada a la edición audiovisual y con ganas de dedicarse a la animación.

“Una de las cosas más importantes que uno aprende en Estados Unidos es que no es que la gente sea más civilizada. Es que las penas son tan grandes que, si cruzas la línea, son las penas de infierno”, dijo, a propósito de las colusiones que han derivado en la crisis social. Por eso, tras esa experiencia piensa que “la ley tiene que funcionar con miedo. Tienes que funcionar con miedo a lo que te puede llegar a pasar si te portas mal. Aquí tenemos miles de agentes de Impuestos Internos revisando. En Estados Unidos nadie te revisa, pero si te llegan a pillar, adiós”.