Al igual que muchos chilenos que han gozado de la fama, desde hace un tiempo Luis Jara se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos. Lugar donde también se puede encontrar a estrellas nacionales como Douglas, Iván Zamorano y Giancarlo Petaccia.

Precisamente, estos últimos tres, fueron acusados por Raquel Argandoña en Zona de Estrellas de no llevarse bien con el cantante y expresentador de Mucho Gusto. Ella mencionó que no lo habían recibido de la mejor manera, por lo cual Lucho Jara no habría sido integrado en la vida social de los famosos chilenos allá en el estado norteamericano.

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. El Bam Bam (Iván) Zamorano, Douglas, Giancarlo Petaccia”, afirmó Raquel Argandoña.

Luis Jara lo desmintió

Al ser consultado respecto a estos rumores, el cantante y animador descartó desde un principio que fueran reales. Con Douglas, conversa, y con Rafael Araneda, otro chileno que se encuentra allá, tienen proyectos en conjunto.

“Es mentira. De hecho, ayer nos mandamos mensajes por WhatsApp media hora con Douglas. Con Rafael Araneda trabajo”, declaró Lucho Jara en el programa Somos un Plato de TV+.

Luego dio a conocer que tiene una amistad con el también cantante nacional, pero no así con Iván Zamorano. “No tengo la suerte de ser su amigo porque no tenemos contacto”, expuso el exconductor de Mucho Gusto, para después explicar aquello con el hecho de que la distancia es un factor que complica lograr y mantener contactos allá.

“Por decir algo, ellos se fueron a vivir a Curacaví y yo a Peñalolén”, indicó.

“A mí Rafa me mandó este artículo y me dice ‘¿cómo? ¿por qué están hablando esto?’. Pero, ¿sabes qué? Está bien, que hablen no más”, cerró Luis Jara.