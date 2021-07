La enfermedad que aquejó a Joey Jordison sus últimos años: “Era como si te cortaran las piernas”

El martes se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Joey Jordison, destacado baterista y cofundador de Slipknot, quien murió con sólo 46 años de edad producto de una compleja enfermedad llamada mielitis transversa aguda.

El anuncio fue entregado por su familia durante la jornada de ese día: “Estamos desconsolados por compartir la noticia de que Joey Jordison, prolífico baterista, músico y artista falleció pacíficamente mientras dormía. La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible”.

En el comunicado no se especificó la causa de muerte del músico, motivo por el que comenzaron a surgir informaciones respecto a la salud de Joey.

¿Qué es la mielitis transversa aguda?

En 2016, Joey Jordison fue entrevistado por la revista especializada Metal Hammer, tras su reciente retiro de Slipknot. En dicha conversación, el músico reveló al mundo el profundo dolor que lo aquejaba y su lucha contra un diagnóstico.

“Esto es muy importante para mí. Es algo que no le he dicho a nadie. Es muy emotivo. Es jodidamente duro, hombre”, dijo Joey en la entrevista en su casa en Des Moines (Iowa, Estados Unidos).

Joey Jordison contó que los dolores comenzaron en 2011 en los conciertos conmemorativos al recién fallecido Paul Gray, fundador y bajista original de Slipknot. “Algo me pasaba y no sabía qué era. Era algo que nunca había sentido”, dijo sobre el dolor que comenzó a sentir y que lo obligó a bajar del escenario.

“Todo el mundo pensó que estaba jodido, pero no fue así. Ni siquiera estaba bebiendo. Todo iba bien y jodidamente perfecto”, recordó el momento previo a la manifestación de su enfermedad.

Es así como el músico fue diagnosticado de mielitis transversa aguda. “Es una afección neurológica que golpea tu médula espinal y me arrasó las piernas por completo. Es como si te cortaran las piernas, básicamente”, expresó.

“Fue un dolor que nunca antes había experimentado en mi vida y no se lo desearía a mi peor enemigo”, recalcó y recordó que los médicos le explicaron que quizás no podría volver a caminar. Si bien inicialmente no podía movilizarse, recibió ayuda de amigos que le ayudaron a aprender a caminar nuevamente. “Es una enfermedad jodida y muchas personas no se recuperan y quedan paralizadas para siempre “, dijo el músico que pasó meses visitando el hospital para mejorarse. Según el sitio médico Mayo Clinic , “el tratamiento para la mielitis transversa incluye medicamentos y terapia de rehabilitación. La mayoría de las personas con mielitis transversa se recuperan al menos parcialmente. Las personas con ataques severos a veces quedan con discapacidades significativas”. Debido al diagnóstico, Joey anunció su retiro de Slipknot: los rumores atribuyeron su salida a excesos con drogas y alcohol. “Ha sido realmente frustrante, pero sólo puedo bendecir a las personas que han estado a mi alrededor y me han ayudado a volver a este punto. Y esto es lo que quiero aclararles a mis fans: ¡no tiene nada que ver con las malditas drogas o el maldito alcohol! ”, aseguró. Si bien Joey no se volvió a reunir con su banda sobre el escenario, en la entrevista se sinceró y expresó sobre sus compañeros: “Me gustaría verlos, simplemente abrazarlo y sentir esa energía que teníamos cuando éramos jodidamente jóvenes”. Inesperado accidente

Pero la enfermedad no fue todo: tres años después del diagnóstico Joey se fracturó gravemente una de sus piernas en un accidente. “Me cuestioné todo, como, ‘¿Qué voy a hacer?’, Sin saber si me iba a recuperar”. Dolía mucho. Fue una gran pregunta. Pero hubo un punto definido en el que pensé en todas las bendiciones que me han dado en la vida”, expresó.

Es así como, a pesar de la adversidad, se mantuvo optimista: “Estás agradecido, y por eso te rompes el lomo para volver. No sentí lástima por mí mismo. Yo no renuncio. Tengo fans de los que tengo que cuidar, ¿sabes? Así que ahora mismo no hay forma de esconderse “.