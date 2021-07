A los 46 años murió Joey Jordison, baterista fundador de Slipknot

A los 46 años y mientras dormía, falleció Joey Jordison, baterista fundador de la banda de metal alternativo Slipknot, informó su familia a través de un comunicado.

“La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón roto y un sentimiento de dolor indescriptible. Aquellos que conocían a Joey, vivieron su ingenio, su personalidad suave, su corazón gigante y su amor por la familia y la música”, escribieron.

Si bien no ahondaron en la causa exacta de su fallecimiento, sus cercanos pidieron “privacidad y paz en este momento increíblemente difícil”.

Nacido como Nathan Jonas Jordison, el joven Joey creció en la zona rural de Iowa y comenzó a tocar la batería cuando tenía solo ocho años. A los 20, en 1995, Joey Jordison se convirtió en uno de los miembros fundadores de Slipknot junto con Shawn ‘Clown’ Crahan y Paul ‘the Pig’ Gray.

Junto a ellos recorrió la parte más reconocida de su discografía, al mismo tiempo que sufrió de una mielitis transversal aguda, que inflamaba su columna vertebral.

La banda anunció su separación con Jordison en diciembre de 2013, pero nunca revelaron las razones de su salida, según cuenta Radio Futuro. Posteriormente, el propio baterista emitió un comunicado diciendo que nunca abandonó el grupo.

Recién en 2016, mientras aceptaba un premio en los Metal Hammer Golden Gods Awards en Londres, Inglaterra, se refirió a su salida, afirmando que fue despedido de Slipknot sin una reunión de la banda o “nada de la gerencia”. “Todo lo que recibí fue un maldito e-mail diciendo que estaba fuera de la banda por la que me rompí el culo toda mi vida por crear. Eso es exactamente lo que sucedió y fue doloroso. No me merecía esa mierda después lo que había hecho y todo lo que había pasado”.

La familia cerró su mensaje afirmando que sus funerales serán privados.