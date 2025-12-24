;

Impulso a la creatividad digital: Emprendedores y Pymes podrán diseñar gratis con la IA más avanzada del mercado

A partir de enero, los clientes de Movistar Empresas también accederán al beneficio, facilitando la creación de material promocional y redes sociales con calidad profesional y costo cero.

En un paso más para consolidarse como la “telco de la Inteligencia Artificial” en Chile, Movistar anunció este mes una alianza estratégica con Freepik, la plataforma líder a nivel global en la creación de imágenes, videos y recursos de diseño mediante IA.

El acuerdo, comunicado desde Santiago, marca un hito en la industria local: Movistar se convierte en la primera empresa de telecomunicaciones del país en ofrecer a sus usuarios dos herramientas de IA de clase mundial sin costo alguno, sumando este beneficio al ya anunciado acceso a Perplexity Pro.

¿En qué consiste el beneficio?

La promoción está dirigida a clientes personas (fibra óptica, televisión y móviles pospago) y, a partir de enero, también a las Pymes de Movistar Empresas. El beneficio otorga 45.000 créditos con una vigencia de 12 meses para utilizar en la plataforma Freepik.

Según detalló la compañía, esto representa un ahorro estimado de $45.000 al año para el usuario. En términos prácticos, esta cantidad de créditos permite una libertad creativa masiva, equivaliendo a:

  • Generar más de 9.000 imágenes originales desde cero.
  • Crear hasta 300 videos mediante IA.
  • Realizar 9.000 tareas de edición avanzada (como cambiar fondos o eliminar objetos complejos).
  • Producir más de 100 imágenes diarias.
ADN

Democratizando la tecnología

Rosario Fernández, Directora de Marketing de Movistar Chile, destacó el rol de la compañía en la masificación de estas tecnologías: “Estamos orgullosos de consolidarnos como ‘la telco de la IA’, siendo los únicos en brindar a sus clientes hasta 12 meses de acceso gratuito a herramientas de inteligencia artificial de primer nivel (...) con la convicción de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas”.

Por su parte, José Florido, Chief Market Development Officer de Freepik, valoró el impacto en la región: “Esta alianza estratégica con Movistar Chile representa un hito fundamental en nuestra misión de transformar la creatividad digital en Latinoamérica. Estamos poniendo en manos de millones de usuarios herramientas de IA de vanguardia que hasta ahora estaban reservadas para grandes empresas”.

Cómo activar el servicio

La activación es 100% digital y no requiere ingresar tarjetas de crédito, ya que el servicio finaliza automáticamente al terminar los créditos o el año de vigencia. Los pasos son:

  1. Ingresar a la App Mi Movistar o a la Sucursal Virtual web.
  2. Ir a la sección “Club” (en la App) o “Beneficios” (en la web) y seleccionar Freepik.
  3. Obtener el código personal y presionar “Activar beneficio”, lo que redirigirá a la plataforma de diseño para crear la cuenta y comenzar a utilizar los créditos.

