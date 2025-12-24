Tras Auditoría de Amor, que logró acumular más de 25 millones de visualizaciones en solo diez días, TVN anunció su segunda apuesta en formato vertical: Mi marido me robó la memoria, dirigida por Pablo Greene y se estrenará en enero de 2026.

La trama sigue a Valeria, una mujer que despierta sin recuerdos y regresa a una vida marcada por secretos. Descubre que fue internada para declararla inestable, quedando atrapada entre un esposo controlador y un médico que promete salvarla.

Para definir a los protagonistas, la señal pública realizó un casting digital en su sitio web, recibiendo más de 300 audiciones.

Entre los seleccionados destaca Sofía Rodríguez, quien interpretará a Valeria. El triángulo central lo completan Martín Nieto, también elegido en el proceso online, y Eyal Meyer, actor con trayectoria en teleseries de TVN y Canal 13, actualmente participante del reality Mundos Opuestos 3.

El elenco suma figuras de experiencia junto a talentos emergentes. Entre ellos, Bastian Bodenhofer, recordado por su participación en clásicos de la ficción nacional, quien confirmó su regreso a TVN a través de un video en redes sociales.

“Mira, estoy en Televisión Nacional de Chile, fíjate. Aparentemente, se ve todo desierto, pero lo bueno es que empecé a grabar una serie vertical, es un nuevo formato, ya lo van a ver, no, la está llevando, así que nos vamos a ver muy pronto en el teléfono y de manera vertical”, dijo el intérprete recordado por Ángel Malo, Rojo y Miel, Tic Tac, Aquelarre y Santo Ladrón, entre otras producciones.

Desde el canal señalaron que este proyecto busca continuar el exitoso fenómeno iniciado por Auditoría de Amor, producción que marcó el retorno de TVN a la ficción con un formato innovador adaptado a las plataformas digitales. La primera teleserie vertical de la señal estatal cuenta con 50 capítulos breves, disponibles en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y en www.vertical.tvn.cl.

Sobre esta estrategia, Javier Goldschmied, director de Programación, señaló: “Estamos construyendo un ecosistema de ficción vertical con mirada de largo plazo y que impacte más allá de nuestras fronteras. No se trata solo de un proyecto puntual, sino de una apuesta de continuidad, expansión y proyección internacional, donde TVN busca posicionarse como un referente regional en nuevos formatos de ficción digital”.