VIDEO. TVN anuncia nueva teleserie vertical: actor de “Tic Tac” y un participante de “Mundos Opuestos 3″ destacan en su elenco
Tras el éxito de “Auditoría de Amor”, el área dramática del canal estatal nuevamente optará por este novedoso formato, y para esta ocasión, contará con el regreso de un reconocido intérprete chileno.
Tras Auditoría de Amor, que logró acumular más de 25 millones de visualizaciones en solo diez días, TVN anunció su segunda apuesta en formato vertical: Mi marido me robó la memoria, dirigida por Pablo Greene y se estrenará en enero de 2026.
La trama sigue a Valeria, una mujer que despierta sin recuerdos y regresa a una vida marcada por secretos. Descubre que fue internada para declararla inestable, quedando atrapada entre un esposo controlador y un médico que promete salvarla.
Para definir a los protagonistas, la señal pública realizó un casting digital en su sitio web, recibiendo más de 300 audiciones.
Entre los seleccionados destaca Sofía Rodríguez, quien interpretará a Valeria. El triángulo central lo completan Martín Nieto, también elegido en el proceso online, y Eyal Meyer, actor con trayectoria en teleseries de TVN y Canal 13, actualmente participante del reality Mundos Opuestos 3.
El elenco suma figuras de experiencia junto a talentos emergentes. Entre ellos, Bastian Bodenhofer, recordado por su participación en clásicos de la ficción nacional, quien confirmó su regreso a TVN a través de un video en redes sociales.
“Mira, estoy en Televisión Nacional de Chile, fíjate. Aparentemente, se ve todo desierto, pero lo bueno es que empecé a grabar una serie vertical, es un nuevo formato, ya lo van a ver, no, la está llevando, así que nos vamos a ver muy pronto en el teléfono y de manera vertical”, dijo el intérprete recordado por Ángel Malo, Rojo y Miel, Tic Tac, Aquelarre y Santo Ladrón, entre otras producciones.
Desde el canal señalaron que este proyecto busca continuar el exitoso fenómeno iniciado por Auditoría de Amor, producción que marcó el retorno de TVN a la ficción con un formato innovador adaptado a las plataformas digitales. La primera teleserie vertical de la señal estatal cuenta con 50 capítulos breves, disponibles en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y en www.vertical.tvn.cl.
Sobre esta estrategia, Javier Goldschmied, director de Programación, señaló: “Estamos construyendo un ecosistema de ficción vertical con mirada de largo plazo y que impacte más allá de nuestras fronteras. No se trata solo de un proyecto puntual, sino de una apuesta de continuidad, expansión y proyección internacional, donde TVN busca posicionarse como un referente regional en nuevos formatos de ficción digital”.
