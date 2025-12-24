;

Expertos de la ONU cuestionan ataques de EE.UU. a lanchas y califican bloqueo a Venezuela como “agresión armada ilegal”

Respecto a las víctimas de los ataques contra presuntas narcolanchas, los expertos señalaron que “ninguno de los asesinados representaba una amenaza inmediata”.

Un grupo de expertos de la ONU, que no habla en nombre de la organización, publicó este miércoles un comunicado para denunciar el bloqueo naval ordenado por Donald Trump contra los petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela.

Los relatores que firmaron el texto –Ben Saul, Surya Deva, Gina Romero y George Katrougalos– dicen que Estados Unidos ha perpetrado al menos 104 “asesinatos” contra personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas.

Esto, añadieron, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre. “Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal”, señalaron.

“Ataque armado”

Bajo ese contexto, los expertos sostuvieron que “no existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”.

“Es un uso tan grave de la fuerza, que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, afirmaron.

“Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa”, concluyeron.

