Slipknot: Muerte de Joey Jordison se suma la del bajista fundador del grupo

Hace algunas horas se confirmó la muerte de Joey Jordison, cofundador y baterista de Slipknot que falleció a los 46 años en circunstancias que aún no se han revelado.

La noticia impactó al los seguidores del músico y al mundo del espectáculo, en donde se le ha rendido homenaje en redes sociales desde entonces.

Por su parte, todos los integrantes de Slipknot -y la cuenta oficial del grupo oriundo de Iowa (Estados Unidos)- compartieron una imagen negra en honor a Joey Jordison.

“Que en paz descanse”, “Gracias Joey por las obras maestras que hiciste cuando estabas con nosotros”, “Mis condolencias a la familia de Joey y a los miembros de Slipknot”; son algunos de los comentarios que ha dejado la fanaticada de los músicos.

Muerte de Paul Gray

Lamentablemente esta no es la primera vez que Slipknot está de luto. En mayo de 2010 el bajista y cofundador de la agrupación de metal, Paul Gray, murió a los 38 años por una sobredosis accidental de morfina y fentanilo, según indicó el informe toxicológico.

El cuerpo fue encontrado en una habitación del hotel Towne Place, ubicado en un suburbio de Iowa.

“Es muy importante que todos, además de nosotros, entiendan que Paul Gray era la esencia de la banda Slipknot, y que Paul estuvo allí desde el mismísimo comienzo”, dijo entonces Michael Shawn Crahan, percusionista y cofundador de Slipknot. Actualmente el bajista de la banda es Alessandro Venturella.

Tras su muerte, Michael compuso una canción para el fallecido integrante, “Without the Grey”; sin embargo, la banda ha optado por no publicarla aún.

“Tenemos una canción que escribimos para Paul Gray y es mi culpa porque la he aguantado durante mucho tiempo. No sé por qué. Al principio estaba demasiado cerca de estrenarse. Pero pensamos que la canción debía ser para nosotros, más que todo”, dijo en entrevista con la radio 93X.

“Ahora, no me importa, quiero que sea para todos los demás en lugar de para nosotros. Así que hay mucho música. Se necesitan todos, y si todos no están en eso, las cosas se detienen y luego no logran su objetivo”, finalizó.

Hasta el momento Michael Shawn Crahan no ha emitido una declaración por la reciente muerte de Joey Jordison, sólo cambió su foto a negro, como toda la banda.