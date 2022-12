El zaguero de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, ya adelanta el duelo por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y a través de redes sociales le dejó un especial mensaje a la máxima figura de los galos, Kylian Mbappé.

Ambos futbolistas han forjado una cercana amistad en el Paris Saint-Germain, club donde comparten camarín, aunque esta vez se verán las caras en contra en la ronda de los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

“Te veo pronto mi amigo“, escribió Hakimi, máxima figura del conjunto africano, por medio de su cuenta de Twitter donde etiquetó al astro francés, Mbappé.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022