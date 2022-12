Marruecos despacha a Portugal y es el primer país de África en llegar a las semifinales de un Mundial

Marruecos sigue haciendo historia en Qatar 2022 y este sábado se dio el lujo de vencer 1-0 a Portugal en el estadio Al Thumama para concretar su segunda victoria seguida sobre un europeo, resultado que les permitió alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.

Desde el arranque de partido quedó claro el esquema de juego, con los lusos teniendo el control de balón y el cuadro africano dispuesto al contragolpe. Todo el plan se pudo haber modificado de entrada, pues Joao Félix forzó a una gran intervención de Bono tras un remate de cabeza a los dos minutos.

El delantero del Atlético de Madrid tuvo otra gran chance en favor de Portugal al minuto 31 cuando un disparo desviado por la defensa de Marruecos casi se cuela en la portería. Sin embargo, fueron los magrebíes quienes abrieron la cuenta al minuto 41, cuando Youssef En-Nesyri aprovechó una mala salida de Diogo Costa para anotar con un certero testazo.

Con la necesidad de igualar el marcador, el ingreso de Cristiano Ronaldo pareció motivar a los lusos. Al minuto 57, Goncalo Ramos tuvo la igualdad, pero su frentazo se fue levemente desviado. A los 63, Bruno Fernandes quedó frontal a la portería y disparó desde fuera del área, pero el balón salió por poco.

Joao Félix volvió a tener el empate para los dirigidos de Fernando Santos con un excelente tiro cruzado en la frontera del área, pero Bono manoteó a tiempo para mandar la pelota al tiro de esquina. El asedio no fue profundo: en un gran contragolpe, Walid Cheddira no ejecutó bien al quedar sólo frente a Diogo Costa y, en respuesta, Cristiano Ronaldo tuvo su chance más clara, pero no logró sortear a Bono.

Al segundo minuto de descuento, Walid Cheddira dejó a Marruecos con 10 jugadores, lo que motivó que hasta los centrales lusos se metieran como centrodelanteros, sin mayor claridad hasta que Pepe tuvo la igualdad, pero su cabezazo se fue apenas. Con sufrimiento, igualmente pudieron concretar una campaña que los transforma en el primer país de África en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo, marcando además la despedida de Cristiano Ronaldo de la máxima cita planetaria.

Así fue Marruecos 1-0 Portugal