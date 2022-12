“No era mi sitio”: Hakimi revela emotiva razón por la que decidió no jugar para la selección de España

En la previa del duelo entre Marruecos y España por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, Achraf Hakimi, futbolista marroquí nacido en Madrid, reveló que tuvo opciones reales de representar a los hispanos a nivel de selección, sin embargo, tuvo emotivas razones para no hacerlo.

“Cuando estuve en las juveniles del Real Madrid hubo contactos y fui a la selección española también para probar. Estuve un par de días y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en común, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había vivido en casa: la cultura árabe y el ser marroquí”, explicó el futbolista en diálogo con MARCA.

Además, el zaguero del PSG se mostró orgulloso de lo que está consiguiendo con Marruecos en esta Copa del Mundo. “Somos una generación joven, que tiene hambre, que quiere cambiar cosas. Queremos hacer historia y cambiar la mentalidad del mundo árabe. Los equipos árabes pueden hacer grandes cosas en Europa. Lo estamos haciendo”, aseguró.

Achraf Hakimi también remarcó que ya es hora de que todos los rivales respeten a la selección marroquí. “Hacemos nuestro trabajo. Hemos sido primeros del grupo y yo creo que ya nos merecemos un poco de respeto. España sabe eso y nos tiene que tener un poco de miedo. Y por qué no dar la sorpresa otra vez”, complementó el lateral derecho.

Marruecos vs España en Qatar 2022: día y hora

Marruecos y España se verán las caras este martes 6 de diciembre por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, a partir de las 12:00 horas de Chile.