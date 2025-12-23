“Proceso extremadamente doloroso”: la desconocida historia de Jim Carrey y la CIA para su papel en “El Grinch”

No hay dudas de que El Grinch es una de las películas navideñas más populares y aclamadas de la historia, favorita de grandes y chicos que nunca pasa de moda.

Jim Carrey fue el encargado de protagonizar el filme y lo hizo de una forma maravillosa, pasando a la historia con su interpretación que, además de poner a prueba su talento actoral, le significó una gran exigencia física.

Hay que recordar que el intérprete ha dejado la puerta abierta para realizar una secuela, pero siempre y cuando exista la posibilidad de alivianar la forma en que se caracterizaba como el icónico personaje verde.

Y es que el filme estrenado en el 2000 bajo la dirección de Ron Howard, basado en la historia original de Dr. Seuss, exigió un nivel de sacrificio extremo que casi lo lleva a renunciar al rodaje.

Carrey enfrentó sesiones de caracterización que oscilaban entre tres y ocho horas cada día, con un traje elaborado en pelo de yak, sumado a prótesis, dientes postizos y lentes de contacto, limitando así su movilidad y comodidad.

Rick Baker, el maquillador galardonado con un Oscar por su labor en la cinta, rechazó la idea inicial del estudio de solo pintar de verde el rostro de Carrey, optando por una prótesis completa que cubría su nariz y obligaba a respirar por la boca durante toda la producción.

Jim relató las dificultades sobre eso: “Me pusieron la punta de la nariz en lo alto del puente de la nariz del Grinch. No podía respirar por la nariz, tuvieron problemas para hacerme agujeros”.​

Howard observó al intérprete en estados de agotamiento extremo, tendido en el suelo entre tomas y usando una bolsa de papel para calmar la ansiedad provocada por el disfraz.

“Lo veía tirado en el suelo entre tomas con una bolsa de papel. Literalmente en el suelo. Era miserable”, contó.

Entrenamiento con experto de la CIA

Para evitar la deserción, el equipo contrató a Richard Marcinko, excomandante de los Navy SEAL y instructor en técnicas de resistencia al dolor y tortura vinculadas a la CIA, quien impartió métodos para manejar el estrés físico y mental.

“Me dio una larga lista de cosas para hacer (...) pegarme en la pierna tan fuerte como pudiera, tener un amigo de confianza y golpearlo en el brazo, comer todo lo que estuviera a la vista, cambiar los patrones en una habitación, apagar la televisión y encender la radio si empezaba a entrar en pánico. Fumar cigarrillos“, detalló el actor sobre las recomendaciones.

En la misma línea, Jim Carrey confesó que encontró alivio en la música durante las sesiones de maquillaje, reducidas eventualmente a tres horas.

“Lo que realmente me ayudó durante el proceso de maquillaje... fueron los Bee Gees. Escuché todo el catálogo de los Bee Gees mientras me maquillaban. Su música es muy alegre”, expuso.

“En el día a día, tenía toneladas de maquillaje y apenas podía respirar. Fue un proceso extremadamente doloroso”, recordó con sensaciones encontradas.