¡Estuvo con ídolos mundialeros! Kel Calderón se lució entregando importante premio en partido de Qatar

Kel Calderón se fue a Qatar gracias a la invitación de una marca de cerveza. Un convite que hizo que la influencer se fuera con todo a vivir el Mundial.

Eso sí, días antes de partir, la hija de Raquel Argandoña estaba un poco nerviosa con cómo sería la experiencia, debido a las estrictas reglas de aquel país.

“Es complicado para mí, sobre todo con el tema del vestuario, porque como ustedes saben yo soy bastante desinhibida para vestirme, me carga tapar mis hombros”, contó a ADN.cl.

Y agregó que “no me da miedo ir. Si no fuera una circunstancia como esta me encantaría ir igual, porque en estos países que tienen tan restringidos un montón de derechos es el lugar donde uno tiene que ir a romper eso. Obvio que me molesta que sea la sede de un evento global, pero yo estudié derecho y soy súper fan de ir y vivir la experiencia, sociológicamente me interesa mucho”.

Kel Calderón, reina chilena en Qatar

Así, pese a sus aprensiones, la casi abogada se lanzó a la travesía. Y la experiencia ha sido más que positiva, coronándola incluso como una de las reinas chilenas en Doha.

Esto porque Budweiser, la empresa que la llevó, hizo que entregara hasta un premio en uno de los partidos, específicamente en el match de Marruecos Canadá.

Un partido donde la influencer fue hasta el backstage y dio el premio Budweiser Player of The Match a Achraf Hakimi, jugador marroquí del París Saint Germain y también conoció a Alphonso Davies, futbolista de Bayern Munich y la gran estrella de Canadá.

“Ser parte de la Copa del Mundo junto a Budweiser ha sido una experiencia increíble y poder entregarle el premio al jugador más destacado de uno de los partidos de este torneo será un recuerdo inolvidable para mí”, dijo Calderón sobre su participación.

Y añadió que “asistir a dos partidos de este torneo ha sido un momento genial y compartir con influencers de todas partes del mundo nos ha permitido conocer otras culturas que están unidas por la pasión por el fútbol y todo lo que envuelve a este campeonato”.

De esta forma, Kel Calderón se luce en Qatar 2022, donde no solo está disfrutando de la experiencia y viendo algunos partidos, sino que también ha tenido la fortuna de poder vivir un viaje aún más VIP, conociendo a algunas de las mejores estrellas del fútbol mundial.