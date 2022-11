Sorpresa kawaii en Qatar 2022: los memes que dejó la victoria de Japón sobre Alemania

Tiemblan las pollas mundialeras de la oficina, las casas de apuestas y los seguidores de equipos que sí cuentan con copas mundiales en su palmarés. El triunfo de Japón sobre Alemania, en el debut de ambos equipos en Qatar 2022, hizo estallar las redes sociales con memes y referencias vinculadas al anime futbolero.

El conjunto germano no pudo revitalizar su reciente era de capa caída, pese a abrir el marcador ante la escuadra nipona. Al parecer, la ansiedad de Argentina se replicó en el juego de Die Mannschaft, y Japón utilizó este bache a su favor para decretar el definitivo 2-1, con el que sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo E.

Espíritu otaku

¿Acaso este encuentro inspirará un nuevo capítulo de los Supercampeones? Los memes del encuentro entre Japón y Alemania alentaron a los fans de la recordada serie, además de destacar a los eventuales afortunados que apostaron por el conjunto asiático… o por Arabia Saudita.

Aunque Oliver y sus muchachos no fueron los únicos en aparecer en los tuits. Dragon Ball Z, Naruto, Detective Conan, Shingeki no Kyojin y One Piece también protagonizaron las reacciones de los cibernautas.

De todos modos, es muy temprano para predecir si este clima de sorpresas en Qatar 2022 continuará o si solamente se trata del nerviosismo propio de los partidos debut. Lo cierto es que sigue el festín en las redes sociales y cada punto es crucial a la hora de los cálculos para la siguiente fase.

Revisa aquí los memes:

Japón contra Alemania en Qatar 2022. pic.twitter.com/N1oyJRr9s9 — Invictos (@InvictosSomos) November 23, 2022

Alemania vs Japón Oliver Atom cumpliendo su sueño de jugar un Mundial contra Karl-Heinz Schneider MOMENTO HISTÓRICO pic.twitter.com/ymbIISw3bE — JOHN LENNON MUNDIALISTA (@Rhevolver) November 23, 2022

El vato que no sabe nada de futbol pero le aposto a Japon porque es otaku y fan del anime pic.twitter.com/A8Hquag4Sj — Alan (73⭐️) (@picotto_alan) November 23, 2022

El triplejueput4 del arquero de Japón pic.twitter.com/YqfUM6ynjQ — jero (@jeroveintidos) November 23, 2022

La barra brava de Japon retirándose del estadio pic.twitter.com/nJhVNmMHTZ — Mati (@matigarciaat) November 23, 2022

Japón en el segundo tiempo 🇯🇵 pic.twitter.com/1g7nX0DgGq — El Pájaro Picón (@elpajaropiconsv) November 23, 2022

Japón todo el año // Japón jugando el mundial pic.twitter.com/EMzr6jff40 — ElBuni (@therealbuni) November 23, 2022

Es difícil ganarle a esta Japón pic.twitter.com/aWxEtj4ZKB — Míster Seitán (@CuentaMister) November 23, 2022

Mi tío que le apostó jodiendo a Japón y Arabia Saudita cuando revise su cuenta bancaria y vea que tiene 2 trillones de dólares pic.twitter.com/zpgeoUwZOO — Virrey (@GraciasVirrey0) November 23, 2022

Los suplentes de Japón corriendo a festejar el gol pic.twitter.com/i15n3BCNAl — Joel | 🇦🇷 (@blancojoel_) November 23, 2022