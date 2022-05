Hasta la pasada medianoche tenían los convencionales que conforman la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional para ingresar las propuestas que definirán el camino de paso de una Constitución a otra. Visto así, lo que quedó en el papel es lo que tiene programado el pleno del órgano redactor votar mañana jueves 26 de mayo.

Allí, los convencionales de izquierda acordaron dos puntos que ha generado resistencias en el mundo político: primero, que el Senado se terminaría en 2026, lo que dejaría el trabajo de los últimos parlamentarios electos hasta la mitad del periodo (cuatro de ocho años); y segundo, un quórum de dos tercios para hacer cualquier modificación constitucional en los primeros años.

Fue un pacto hecho entre los representantes del Frente Amplio, del Partido Socialista, de los Movimientos Sociales, el Partido Comunista, la Coordinadora Plurinacional y los pueblos originarios.

La convencional Bárbara Sepúlveda, de Chile Digno, explicó los motivos detrás del trato: “Definitivamente se trata de un debate democrático. Lo que se disponga en las normas transitorias es una cuestión que va a zanjar el pleno, quien tiene además todas las potestades para hacerlo y para definir cómo vamos a transitar de una Constitución a otra. Ahora quizás el llamado más importantes es a la colaboración de los poderes constituidos para hacer que esta Constitución entre en vigencia cuando corresponde, lo antes posible, y que podamos avanzar a una institucionalidad más democrática, contando con la buena voluntad y disposición de todos y todas los políticos actualmente en cargos de representación”.

Con todo, en cuanto al fin de la Cámara Alta, los senadores podrán participar de las elecciones para la Cámara de las Regiones, que será la institución reemplazante.

Pero la idea y el estado de las cosas fue fuertemente recriminado por el solitario convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín: “Realmente en esta discusión transitoria no solamente se pasaron 20 pueblos, sino que mostraron su verdadera careta: no creen en la democracia y no quieren que esta Constitución se pueda cambiar ni reformar, y le están bloqueando el camino a muchas personas que, teniendo dudas, estaban disponibles a aprobar y que después se puedan hacer los cambios al borrador de Constitución”.

“Espero que el pleno no ratifique este absurdo; espero que algunos por el apuro, por la hora, por la presión, firmaron algo inconcebible y que luego, como ha ocurrido tantas veces, tengan el tiempo de razonar”, añadió.

A las 09:30 de mañana del jueves está convocada la comisión de Normas Transitorias para espacio de discusión. En horas de la tarde de la misma jornada comenzará la votación.