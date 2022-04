Senador Coloma y fin de la Cámara Alta: “El gobierno quiere avanzar hacia un poder total”

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, planteó fuertes cuestionamientos hacia el fin último de la Convención Constitucional, vinculando los objetivos del poder constituyente con los que podrían ser los del poder constituido, particularmente el Ejecutivo: a juicio del gremialista, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, vía Convención, “quiere avanzar hacia un poder total”.

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, el parlamentario planteó que en el trabajo del órgano redactor “están en la lógica de avanzar en algo que no tenga contrapeso. Lo llamo ‘poder total'”. Esto último, pues el periodista Iván Valenzuela le recriminó las acusaciones que hacía y que irían en la línea de un gobierno totalitario.

Inmediatamente el UDI se excusó: “El Presidente es demócrata, no lo pondré en cuestión, pero las medidas que están tomando es para tener más poder y no tener contrapeso. Un Presidente, este o cualquiera, sin contrapeso en el Senado ni en el poder judicial, y con un parlamento favorable, puede hacer cualquier cosa. Esto no es de derecha o izquierda, sino de un tipo de país que estamos construyendo. Tenemos que darle un resignificado al rechazo pero no para hacer cambios hasta este punto”.

Eliminación del Senado: “Los que gobiernan la Constituyente son amigos del Gobierno”

En concordancia con el resto de los senadores (quienes, frente a las discusiones de la Convención, han visto amenazado su trabajo), Coloma cree que la sustitución de la Cámara Alta con una Cámara de las Regiones es no “medir que está la institución en juego”. Además, expuso que la medida ha generado un rechazo de forma generalizada: “Hay gente de la más variada índole dice que la casa de todo no se construye a patadas, sino modernizándola. Hay personas a las que sí nos importan las próximas generaciones, no las próximas elecciones”.

“No hay un ambiente distinto en el Senado que en la calle. Yo pensaba que había una Convención que iba a resolver los problemas del pasado; nadie pensó que se iban a construir de cero”, esbozó.

Desde su punto de vista, el Frente Amplio (conglomerado que se alineó con el Presidente Boric en época de elecciones y que tiene una importante presencia en la Convención) es algo de lo que el actual gobierno “no puede desentenderse”: “Tampoco puede desentenderse de que Carabineros pase a ser una institución civil, terminando el Poder Judicial, terminando el Senado, o no incluyendo a los privados en la educación. Eso genera una distancia. Los que gobiernan la Constituyente son amigos del gobierno, y lo que digo es: hágase cargo de lo que está pasando. Con un cortoplacismo frenético, no se piensa en el país grande que tenemos que construir hacia adelante”.

Con todo, apuntó a una “resignificación” del rechazo, de cara al plebiscito de salida en septiembre próximo.