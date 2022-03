Marcos Barraza no fue el primero: el historial de agresiones a constituyentes

Eran las 12:04 del lunes cuando el convencional Marcos Barraza (PC) posteó en su red social Twitter el video. En él, una mujer sin mascarilla y con una bandera chilena en la mano lo persigue en actitud de acoso. Están en las afueras del ex Congreso. La agresión llega al punto en que ella, identificada después como Helcia Briones, pone la bandera en la cabeza del constituyente por unos cuatro segundos, mientras lo tironea. Alrededor, sus acompañantes, uno de ellos con un megáfono, ríen. Para cerrar, ella profiere una serie de groserías. El carabinero que se acerca se limita a decirle a ella que eso que acaba de hacer no se hace y que no lo repita.

El hecho provocó una condena transversal. Durante las palabras de apertura antes de la votación, una serie de convencionales pidió mejorar la seguridad en los alrededores del ex Congreso. Barraza afirmó: “Yo, en particular, no voy a pedir ningún resguardo. Pero creo que lo que sí tiene que pasar en los alrededores de la Convención Constituyente es una conducta más preventiva por parte de la fuerza policial”.

La mujer, quien había participado en la franja por el Rechazo por la UDI, pasó a control de detención. El abogado de Barraza, Guillermo Briceño, presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía por la agresión. Helcia Briones fue formalizada por el delito de lesiones menos graves y quedó con medidas cautelares que consisten en la prohibición de acercarse a Barraza. Eso implica que no podrá volver al ex Congreso, lugar de trabajo del convencional. El plazo de investigación será de 40 días para comprobar otros delitos, como atentado a la autoridad y amenazas.

Tres agresiones en la Convención

Las manifestaciones al exterior de la Convención no son nada nuevo. Desde el inicio de su funcionamiento, alrededor del ex Congreso se han reunido agrupaciones de diversa índole, con el objetivo de que sus demandas sean escuchadas en la discusión. Los vendedores ubicados en el lugar coinciden: hay protestas todos los días y, según sus estimaciones, la mitad son a favor de la Convención y la otra mitad, en su contra. Hay veces en que las manifestaciones son apoyadas -e incluso convocadas- por convencionales constituyentes. Fue el caso, por ejemplo, del Encuentro por Chile y sus tradiciones, el 9 de marzo, que tuvo al convencional Ricardo Neumann (Vamos por Chile) como gestor y reunió a más de mil personas a favor del rodeo y las carreras de galgos. Sólo minutos después, agrupaciones animalistas llegaron para oponerse.

Esa es la dinámica en el exterior de la sede de la Convención, donde los puntos de vista se oponen constantemente. Desde los derechos de los animales hasta el derecho al aborto, mes a mes los encuentros convocan a personas que defienden estos temas con entusiasmo.

Aunque la mayoría de estos acontecimientos se desarrollan de manera pacífica, a veces también ha habido agresiones físicas y verbales en contra de convencionales. Se han reportado tres casos de violencia física de carácter grave a las afueras del ex Congreso.

El primero ocurrió en julio de 2021, cuando a la salida del ex Congreso, Ruggero Cozzi (RN) fue rodeado por manifestantes que protestaban por la liberación de los presos del estallido. El constituyente había dicho que “en Chile no hay presos políticos del estallido social”. Quienes lo increparon no lo dejaban avanzar y tuvo que seguir con escolta de carabineros.

El segundo hecho violento fue en diciembre de 2021, en el contexto de la visita de Leopoldo López, líder opositor al gobierno venezolano, que fue invitado por convencionales de Vamos por Chile. Ingresó acompañado del convencional Manuel José Ossandón (Vamos por Chile): a ambos los manifestantes les lanzaron huevos.

La agresión a Barraza es la última conocida. Helcia Briones formaba parte de un “Pañuelazo por la vida” y el convencional es uno de quienes había dado su apoyo a que el derecho al aborto quedara inscrito en borrador de Constitución, hito que fue aprobado finalmente en el Pleno de ayer.

En la sesión número 68 de los plenos convencionales, la convencional Teresa Marinovic (Vamos por Chile) habló de los ataques: “Creo que ha sido transversal, evidente e indiscutible la condena hacia lo que le ocurrió al convencional Barraza. Dicho eso, yo no creo en las condenas a la violencia que hacen muchos de ustedes, porque las condenas a la violencia son reales y genuinas cuando son ciegas, cuando no hacen diferencia entre un sector y otro”.

Marinovic contó sobre las agresiones a Cozzi y a Ossandón. Añadió que dos personas fueron detenidas en su caso: “Por amenazas a mi teléfono, con nombre y apellido, refiriéndose a mis hijas. Y en ninguna de esas ocasiones el Pleno se hizo cargo del asunto”.

Cristóbal Andrade (Independiente) añadió otro matiz: “Lamentablemente le faltaron el respeto a un símbolo patrio, que es la bandera nacional. Muchas veces dicen que hay que respetarla, que hay que cuidarla. Con una bandera se violentó a un convencional, eso es muy grave. Si llamamos a respetar nuestros símbolos patrios, hay que empezar por casa“.

****

A comienzos de este año, como una medida clave de seguridad al interior de la Convención, se estableció la creación de la 29 Comisaría de la Convención Constitucional de Carabineros. Esta resolución implica funcionamiento durante las 24 horas del día. La principal misión es el resguardo del perímetro del ex Congreso Nacional y del Palacio Pereira, la ya olvidada sede original de la CC. Los funcionarios de Carabineros despliegan en los controles de acceso y en cada una de las entradas a los edificios.

Fuentes de la Convención explican que, en casos extremos, pueden actuar en el exterior de ambos lugares, aunque el resguardo más allá del perímetro es tarea de la Comisaría 1 de Santiago, que se encarga de activar los protocolos de seguridad en caso de manifestaciones alrededor de la zona. Dependiendo de cuán masivas sean estas protestas, se pide autorización a la Intendencia para cortar el tránsito. También se explica que la mayor parte de las veces los manifestantes no han necesitado de permisos como sí ocurre con las grandes protestas.

Una de las críticas que surgieron a propósito del ataque a Marcos Barraza fue por el actuar policial. De acuerdo con el protocolo de Carabineros, sin embargo, sus funcionarios tienen la obligación de actuar en caso de delito flagrante, situación que no se evidencia con claridad en el video. La diputada, del Partido Comunista, misma tienda de Barraza, Carmen Hertz ofició a la ministra del Interior, Izkia Siches, por la falta de acción de Carabineros en el hecho.

En uso d mis facultades oficié ⁦@izkia⁩ Ministra del Interior cc a General director ⁦@Carabdechile⁩ a fin de q informe medidas adoptadas ante graves agresiones sufridas x convencional ⁦@MarcosBarrazaG⁩ Barraza en las inmediaciones ⁦@convencioncl⁩ pic.twitter.com/MKG93sS4wC — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) March 14, 2022

En caso de requerirlo, los convencionales constituyentes pueden solicitar resguardo policial, porque son autoridades públicas. La Comisaría 29 puede coordinarse internamente con Carabineros de Chile para hacer efectiva la protección. Esto solamente en el caso de que algún convencional enfrente un problema de seguridad que pueda afectar su integridad física o mental.

Es lo que pasó en julio de 2021, cuando la ex presidenta Elisa Loncon (pueblo Mapuche) recibió amenazas que derivaron en protección especial para ella. Fue resguardada por dos fueron carabineras durante las 24 horas del día hasta que dejó la Presidencia del órgano constituyente, el 4 de enero de este año. Esta escolta fue traspasada a la actual presidenta, María Elisa Quinteros: se decidió mantener el resguardo para el cargo.

Cuando los ataques son a través del entorno digital, la mayor parte de las veces por redes sociales como Twitter, los convencionales pueden hacer denuncias. Le corresponde a la Comisaría 29 comunicarse con la Policía de Investigaciones (PDI), que se encarga de este tipo de delitos. Ha sido el caso de Teresa Marinovic y también del ex vicepresidente Jaime Bassa (independiente). Para ambos se ha considerado que las amenazas son de gravedad

Este artículo fue publicado originalmente en VotamosTodos.org