Convencional Marcos Barraza fue agredido por “fanáticos de la ultraderecha”

En horas de este lunes, el convencional del Partido Comunista Marcos Barraza fue agredido en el exterior del ex Congreso, en pleno centro de Santiago.

Según señaló el psicólogo, los agresores son “fanáticos de la ultraderecha”, hecho que quedó registrado en un video.

En este archivo audiovisual se ve como una mujer lo intenta agredir con golpes, envolviéndole la cabeza con una bandera chilena en más de una oportunidad. La mujer, al ver que es grabada, sonríe a la cámara.

Una vez consumada la agresión y casi al final del video, se ve a un funcionario policial quien le llama la atención y le pide que no lo haga más.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, señaló Marcos Barraza en sus redes sociales.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar, y tanto sus pares en la Convención como miembros del Congreso afines al oficialismo enviaron mensajes solidarizando con Barraza.

Tras el hecho, y según pudo confirmar ADN, la mujer fue detenida.

Posteriormente, el convencional Marcos Barraza salió del ex Congreso junto a Carabineros para constatar lesiones tras la agresión.

