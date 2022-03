“Es un chiste”: Rosa Catrileo respondió irónicamente a críticas de Chile Vamos tras comentario del ataque a ministra Siches

La convencional del pueblo mapuche, Rosa Catrileo respondió irónicamente a críticas de Chile Vamos, luego de los comentarios realizados por la constituyente tras el ataque que sufrió la ministra del Interior, Izkia Siches el pasado martes, en la localidad de Temucuicui en la región de La Araucanía.

Todo comenzó el 15 de marzo, cuando en horas de la mañana la titular del Interior y Seguridad Pública, quien se encontraba de visita en La Araucanía con una comitiva de Gobierno, se dirigió a la comunidad de Temucuicui, momentos en donde sufrieron un ataque, por medio de balazos al aire y la quema de vehículos en el camino.

Tras el hecho, las reacciones del mundo político no se hicieron esperar, siendo una de ellas la convencional Rosa Catrileo, quien después de manifestar que el ataque se debía investigar antes de entregar una declaración, manifestó: “El protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa, uno tiene que conversar, planificar y anunciar la visita con tiempo, no es de un día para otro. Creo que la voluntad de dialogar tiene que construirse en base a confianza”.

Estos dichos de la constituyente causaron revuelo y crítica, principalmente provenientes de Chile Vamos, quienes expresaron que no era posible solicitar el ingreso de una autoridad de la República a un territorio específico dentro del país.

La polémica “visa”

Un ejemplo de esto, es el tweet publicado por la directora fundadora de la Corporación Latinobarómetro, Marta Lagos, quien en la red social sostuvo: “Hay una “autoridad” en Temuicuicui con la que se “negocia” la entrada, una especie de “visa”, es un consejo ciudadano, con quien se negocia este pasaporte? El estado no existe en ese lugar?”.

Tras este mensaje, Catrileo recurrió a su cuenta de Twitter y respondió: “Marta Temukuykuy está en el país Mapuche. Partir por ahí, conocer como se hace política en otros parajes es lo primero. La visa no es mala idea”.

Luego de emitido el mensaje, las críticas no se detuvieron, es más aumentaron y en medio del Pleno de la Convención Constitucional, el constituyente de la UDI, Eduardo Cretton afirmó: “El día de ayer, la convencional Rosa Catrileo, señalaba en su cuenta de Twitter que Temucuicui está en un país distinto e insinúa que no sería tan mala idea que nos pidieran una visa para poder entrar, tal vez por eso que no dejaron entrar al Registro Civil para hacer el censo o incluso no dejaron entrar a una ministra del Interior”.

“La plurinacionalidad no es un concepto reconocido por ninguno de los tratados internacionales en materia indígena, es más bien un experimento latinoamericano, que tiene por objetivo debilitar las identidades nacionales llegando al extremo incluso a negarla en algunos casos”, agregó.

Asimismo, continuó: “Este concepto de plurinacionalidad funciona como el paraguas para una serie de otros reclamos, como lo son el pluralismo jurídico, los escaños reservado o las autonomías territoriales, que si las entendemos como lo ha hecho la convencional Catrileo, estaremos creando en la práctica Estados dentro de otros Estados”.

Tras esta interpretación, que igualmente fue llevada a cabo por la también convencional de la UDI, Ruth Hurtado, Rosa Catrileo expresó irónicamente: “Cuando tengamos la ruca para recibirlos en la frontera del Biobío vamos a tener la visa seguramente, es eso un chiste”.

“El sentido del humor le falta a este país, un convencional al inicio del debate constitucional dijo hay que chasconearse”, cerró.