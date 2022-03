Convencional Rosa Catrileo y disparos durante visita de ministra Siches a La Araucanía: “El protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa”

En horas de este martes, diversos disparos se reportaron en Temucuicui, región de La Araucanía, durante la visita de la ministra del Interior Izkia Siches.

Respecto a este ataque se refirió la constituyente Rosa Catrileo, quien señaló que “son hechos que estamos conociendo recién. Hay que investigar de qué se trata. Pensar o insinuar que esto tiene que ver con violencia del pueblo mapuche, me parece un error“.

Según explicó Catrileo, “el protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa“. “Uno tiene que conversar, planificar y anunciar la visita con tiempo, no es de un día para otro. Creo que la voluntad de dialogar tiene que construirse en base a confianza”, agregó.

No obstante, la integrante de la Convención Constitucional aseguró que hay sectores “a los que les conviene generar un clima de inseguridad, y no es precisamente a las comunidades mapuche”.

“Espero que este hecho no constituya una barrera para seguir fomentando esta actitud que ha mostrado el Gobierno de dialogar, y que ha sido bien recepcionado por las comunidades. Nunca se debe renunciar al diálogo”, enfatizó Rosa Catrileo.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czx4D69CTj3","duration":"00:05:00","type":"video","download":""}]}