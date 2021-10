Jorge Pellicer explicó por qué Diego Valdés y Carlos Palacios no rinden en la Roja

Jorge Pellicer conversó con Los Tenores de ADN Deportes en la previa al choque entre Chile y Venezuela como amplio conocimiento del fútbol de ambos países.

En ese contexto, explicó cuál puede ser el gran problema que puede presentar la “Vinotinto” hoy en San Carlos de Apoquindo.

“Me preocupa la explosividad de Venezuela y que juegan sin tener mucho que perder. Si Machis trabaja por la izquierda del ataque, es demasiado veloz y Maripán puede quedar expuesto al cubrir a Isla. Ojalá Medel tenga el duelo con él y Maripán se mida con Ramírez, que es un delantero más clásico”, apuntó el ya ex entrenador profesional.

En ese análisis, Jorge Pellicer valoró la posible inclusión de Pablo Galdames en reemplazo del suspendido Charles Aránguiz. “Es una excelente lectura. Galdames tiene más relación con la marca y puede cumplir mejor esa función. Si está pensado así se pondrían los seguros necesarios para que Chile se pueda volcar al ataque”, planteó.

“Chile va a dañar y tener las claves en ataque. Ojalá el tándem Sánchez-Isla se repita para que, el que llegue al área, pueda definir”, explicó el ex entrenador de 55 años

Jorge Pellicer y la crítica a las nuevas generaciones de la Roja

Durante la charla con Los Tenores, quien tuviera pasos por Universidad Católica, Huachipato, Audax Italiano y Unión Española, entregó un duro análisis respecto a los motivos por los que Carlos Palacios (a quien alcanzó a dirigir en el cuadro hispanp) no ha rendido en la selección chilena.

“Los compañeros se molestaban cuando le decían “Joya”. Lo vi más suelto entrenando que compitiendo. Es lo mismo que con Diego Valdés, que cuando entra no tiene esa verticalidad que lo caracterizaba. No son ellos. Tiene que ver con que no sienten que deben entrar y romper, sino que entran a “cumplirle” a los de la “Generación Dorada”. En la cancha son todos iguales”, explicó quien tuvo a ambos futbolistas y formó a insignes históricos de la Roja como Gary Medel y José Pedro Fuenzalida.

Bajo ese contexto, Jorge Pellicer profundizó en su argumento para justificar el gran rendimiento de Ben Brereton. “No tiene la carga porque no lo vivenció como Valdés o Palacios. Esta generación nueva vivió al alero de los grandes jugadores, estaba cómoda porque la “Generación Dorada” no entregaba la camiseta. Ahora la demanda la hace la selección porque así lo demanda, algo que por 12 años no fue necesario”, profundizó quien optó este año por no dirigir más a nivel profesional.

“Estoy orgulloso del camino recorrido. Lo que se espera hoy en el fútbol es otra cosa, está casi esquizoide. Cuando uno empieza un torneo tiene el 80% de posibilidades de no terminarlo, no te permiten ni dos meses de funcionamiento. Hoy quiero dedicarme a otra cosa y entregar ideas”, cerró Jorge Pellicer.