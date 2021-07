Sánchez, Isla y Bravo respondieron las críticas de los hinchas que piden más juego con Ben Brereton

Tras la derrota de la Selección chilena ante Brasil por Copa América, Mauricio Isla realizó un Instagram Live compartiendo con los jugadores de La Roja en el hotel. Incluso, el momento fue aprovechado para aclarar algunos cuestionamientos en relación al juego del plantel con Ben Brereton.

En redes sociales, fueron varias las críticas por parte de los hinchas mencionando que los futbolistas de Chile no le pasaban el balón al delantero británico.

Incluso, una de las imágenes más compartidas por los usuarios fue una que protagonizó Brereton dentro del área brasileña con los brazos levantados a la espera de algún pase.

Estoy haciendo una colecta de Likes en beneficio de Ben Brereton. Cada like es un centro para él. Aún sigue esperando la pelota. F como dicen los lolos! #CopaAmerica2021 #Chile pic.twitter.com/g6gUBvnPrY — Victor Inostroza (@eyeschatos) July 3, 2021

Es por esto que en la transmisión de Instagram Live, Mauricio Isla junto a Alexis Sánchez y Claudio Bravo salieron al paso de los cuestionamientos y aclararon la situación.

Sánchez señaló que “a veces la gente no dimensiona lo que la selección es para cada jugador. Creo que hay muchos jóvenes que están recién empezando, y que hay que darle la oportunidad como en el caso de Ben”.

Por su parte, Bravo explicó que “no es la realidad de las cosas, nosotros funcionamos como equipo, él (Brereton) también entró en una situación en la que estaban apretados en el área, estaban todos defendiendo. Es difícil generar ocasiones cuando el otro equipo esta tan metido atrás”.

Mientras que Isla concluyó indicando que “hay que entender que no estamos en el momento que podíamos haber estado hace dos años atrás. No teníamos jugadores importantes que venían de una situación muy difícil, no jugando, con lesiones y jugadores importantes como con uno de los mejores”.