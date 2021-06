Alexis Sánchez tras igualdad ante Argentina: “Contento con el empate, pero me hubiera gustado ganar”

En un apretado partido, la Selección Chilena rescató un empate 1-1 ante Argentina en calidad de forastero, partido valido por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Tras el compromiso, fue el delantero chileno Alexis Sánchez quien se refirió a esta igualdad frente a Argentina, asegurando que quedó contento con la igualdad, pero que le hubiera gustado ganar.

“Es un gran rival a nivel mundial, y quedo contento con el empate, pero me hubiera gustado ganar como siempre. Contento con mis compañeros también, ya que muchos debutaron jóvenes, ya hora hay que mentalizarnos en Bolivia”, señaló.

Además, Alexis Sánchez agregó que estos partidos de Clasificatorias sirven para la confianza de los jugadores más jóvenes, y admitió que La Roja se estancó en comparación a la “Albiceleste”.

“Este partido fue para aprender, crecer y darle confianza a los jugadores que vienen llegando. Jugamos con Argentina dos copas, y tenemos que seguir creciendo, pero creo que nos hemos estancado un poco“, afirmó el “Niño Maravilla”.

Finalmente, Alexis Sánchez no ocultó su alegría tras lograr el hito de marcarle a todas las selecciones sudamericanas. “Me faltaba a Argentina a hacerle un gol, y en lo personal me pone muy contento“, sentenció.

Próximo desafío en Clasificatorias

Ahora, la Selección Chilena deberá mentalizarse en Bolivia, selección que deberá enfrentar en la próxima jornada de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

La Roja recibirá el martes 8 de junio a las 21:30 horas a los altiplánicos en San Carlos de Apoquindo, recinto deportivo que por primera vez albergará este tipo de partidos.