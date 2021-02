Hernán Crespo confirmó conversaciones con La Roja: “Puede ser que mañana esté tomando un avión para firmar en algún lado”

Sin muchas opciones para la banca de la selección chilena se quedó la ANFP ante la negativa de Matías Alemyda, y la probable llegada de Hernán Crespo a Sao Paulo.

No obstante, este último explicó que aún no tiene nada definido y confirmó conversación con La Roja. “Se habla con Santos, se ha hablado con Sao Paulo, se ha hablado con la Selección Chilena. Pero yo no decidí absolutamente nada“, señaló para TyC Sports.

“Puede ser que mañana esté tomando un avión para firmar en algún lado, como tranquilamente estar un mes, dos meses o tres meses sin que esto pase. No cambié Defensa por nada”, afirmó el trasandino.

De esta forma, el trasandino corre con ventaja para llegar al banco de la “Selección de Todos”, a falta de 45 días para el inicio de una nueva fecha clasificatoria rumbo a Qatar 2022.