Almeyda lamentó su frustrada llegada a la “Roja”: Me quedé con muchas ganas, era un hermoso desafío

Matías Almeyda era el gran candidato para asumir la banca de la selección chilena tras la salida anticipada de Reinaldo Rueda hacia Colombia.

Sin embargo, por complicación en temas económicos entre la ANFP y el club San José Earthquakes, su llegada se vio frustrada, cayéndose la negociación en las últimas horas. Esto significó un duro golpe para el ente rector del fútbol chileno, pues el exLazio era el nombre favorito entre los encargados.

El argentino conversó con Radio La Red de Argentina y agradeció el esfuerzo que hico la ANFP por contar con sus servicios. “Estoy muy agradecido de la gente de Chile. A su director deportivo, el presidente tuve posibilidad de hablar y me cayó muy bien. El esfuerzo que hicieron y la propuesta deportiva y económica. Por eso les agradezco”.

De paso, explicó porque decidió permanecer en Estados Unidos. “Tengo contrato acá, me quedan dos años. Cuando llegué acá a San José, mi idea era cambiar este club con un proyecto de menor a mayor. Tengo una relación linda con el dueño del club, es un tipo que se metió ahora en el fútbol. Tengo algo firmado y nunca me fui peleado. No es mi estilo. Me quedé con muchas ganas, pero mi manera de ser va mucho más allá. Hay un contrato firmado”

El exRiver Plate cerró su declaración valorando el interés de la “Roja” y elogiando al plantel. “Era un hermoso desafío y sobre todo por la calidad de jugadores que tiene Chile”.

Actualmente, el principal candidato para asumir la banca de Chile es José Luis Sierra, entrenador de Palestino que no ha querido referirse públicamente a la posibilidad. El “Plan B” era Hernán Crespo, pero el argentino solo está a detalles de fichar en Sao Paulo, equipo brasileño que tendría un preacuerdo con el técnico para cimentar su llegada en los próximos días.