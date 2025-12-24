;

¿Está Zendaya embarazada? Las fotos que encienden las redes sociales sobre posible maternidad con Tom Holland

Una imagen viral junto a la familia de Tom Holland bastó para desatar teorías que, hasta ahora, no tienen confirmación oficial.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / XNY/Star Max

Una nueva ola de especulación se tomó las redes sociales luego de que una fotografía de Zendaya durante las vacaciones de invierno encendiera rumores sobre un posible embarazo de la actriz.

La imagen, en la que aparece junto a los padres de Tom Holland, se viralizó rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, dando paso a teorías que, hasta ahora, no cuentan con ningún respaldo oficial.

ADN

Zendaya y Tom Holland se compraron una lujosa mansión en Londres

En la foto, Zendaya aparece sonriente, abrigada con ropa holgada y cargando una bolsa de gran tamaño. Estos detalles fueron suficientes para que algunos usuarios comenzaran a interpretar la escena como un intento por ocultar un supuesto vientre, lo que desató una cadena de comentarios, análisis y conjeturas que se multiplicaron en cuestión de horas.

Revisa también

ADN

Las especulaciones crecieron luego de que circularan nuevas imágenes de la actriz compartiendo con amigos y familiares en Leicester. Para ciertos seguidores, el uso reiterado de prendas oversize y abrigos amplios en sus apariciones recientes reforzó la idea de un posible embarazo, pese a que se trata de looks habituales en climas fríos.

No es la primera vez que Zendaya enfrenta este tipo de rumores. En 2022, reaccionó con ironía ante especulaciones similares, criticando la facilidad con que se inventan historias en redes sociales. Su madre, Claire Stoermer, también ha salido anteriormente a desmentir versiones falsas con sarcasmo.

El contexto personal tampoco ayudó a calmar las teorías. El reciente cambio de look de la actriz, un pixie cut rizado, y los persistentes rumores sobre un eventual compromiso con Holland alimentaron aún más la conversación digital. Aun así, su entorno ha sido claro en señalar que no hay anuncios personales ni planes inmediatos.

