Siguen las podas en el fútbol chileno: club de Primera División anuncia masiva salida de jugadores para 2026

Deportes Concepción tuvo una histórica campaña en 2025. El cuadro penquista ganó la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B y volverá a jugar en la Primera División del fútbol chileno después de 17 años de ausencia.

Con miras a su regreso a la máxima categoría, el “León de Collao” ya comenzó a tomar decisiones en torno a la conformación de su plantel y este miércoles comunicó la salida de 9 jugadores, que no continuarán en el club para la temporada 2026.

A través de redes sociales, los “Lilas” informaron las partidas de Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra y Fernando Cornejo, quienes finalizaron sus respectivos contratos.

A estos cinco nombres se suman otros cuatro futbolistas que concluyeron su período de préstamo: Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez.

“A cada uno de ustedes, les deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales y personales”, escribió la institución en su cuenta de Instagram.

Con esto, Deportes Concepción deberá reconfigurar íntegramente su plantel para el 2026. Hasta ahora, el elenco dirigido por Patricio Almendra suma tres refuerzos: Matias Cavalleri (Paysandú, BRA), Ignacio Mesías (Unión La Calera) y Cristián Suárez (Palestino).