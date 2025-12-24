;

Siguen las podas en el fútbol chileno: club de Primera División anuncia masiva salida de jugadores para 2026

A través de redes sociales, Deportes Concepción publicó una extensa lista de nombres que no seguirán en la institución para la próxima temporada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Concepción tuvo una histórica campaña en 2025. El cuadro penquista ganó la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B y volverá a jugar en la Primera División del fútbol chileno después de 17 años de ausencia.

Con miras a su regreso a la máxima categoría, el “León de Collao” ya comenzó a tomar decisiones en torno a la conformación de su plantel y este miércoles comunicó la salida de 9 jugadores, que no continuarán en el club para la temporada 2026.

Revisa también:

ADN

A través de redes sociales, los “Lilas” informaron las partidas de Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra y Fernando Cornejo, quienes finalizaron sus respectivos contratos.

A estos cinco nombres se suman otros cuatro futbolistas que concluyeron su período de préstamo: Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez.

“A cada uno de ustedes, les deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales y personales”, escribió la institución en su cuenta de Instagram.

Con esto, Deportes Concepción deberá reconfigurar íntegramente su plantel para el 2026. Hasta ahora, el elenco dirigido por Patricio Almendra suma tres refuerzos: Matias Cavalleri (Paysandú, BRA), Ignacio Mesías (Unión La Calera) y Cristián Suárez (Palestino).

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad