Presidente de Defensa y Justicia confirmó que Hernán Crespo seguirá su carrera en Sao Paulo

A 45 días para el duelo entre la Selección Chilena y el conjunto de Paraguay, por la quinta fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, la Roja aún no tiene entrenador. En las últimas horas, Matías Almeyda confirmó que no pudo destrabar su salida del San José Earthquakes, sin embargo una luz de esperanza apareció en los chilenos luego que Hernán Crespo anunciara a través de sus redes sociales que ya no será el DT de Defensa y Justicia.

Lamentablemente, tal como lo había anticipado ADN, durante esta jornada el presidente del elenco argentino, José Lemme, confirmó en TyC Sports, que el estratega tiene un acuerdo con Sao Paulo. “Sí. Crespo nos confirmó que se va a Sao Paulo. Ayer a la tarde, a última hora, mandó una nota diciendo lo que había resuelto. Hoy viene a despedirse”.

Además, el mandatario de Defensa y Justicia afirmó que veían venir la salida del DT. “Sabíamos que algo había y por supuesto que estaban escuchando. Sorprendido no estoy porque sabemos que ellos también vienen a hacer una apuesta y por suerte les va bien. A nosotros nos dejó realmente algo muy bueno y tendrá que seguir su camino y buscar alguna otra cosa. Nosotros también vamos a tener que trabajar con otro cuerpo técnico, pero estamos tranquilos”, sentenció.

Con el tiempo en contra, la ANFP tiene que seguir buscando al entrenador, entre los nombres nacionales que destacan están José Luis Sierra y Ronald Fuentes.