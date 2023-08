El fuego avanza por los incendios forestales en Canadá y las autoridades debieron evacuar toda una ciudad. Se trata de Yellowknife, la capital de la región de los Territorios del Noroeste. Varios siniestros están rodeando a esa localidad y su gobierno determinó que todas las personas deben dejar la zona para el viernes.

El ministro de medio ambiente de los Territorios del Noroeste, Shane Thompson, comentó que la ciudad no esta bajo amenaza directa del fuego. Pese a eso eligieron la salida de los cerca de 20.000 habitantes por los riesgos que acarrean los siniestros. Se espera que las llamas alcancen los límites de la urbe el fin de semana.

It took my sister 5 hours to drive from Yellowknife to Behchoko tonight (normally 1). The last 50km they followed a pilot vehicle. She said it’s lightly raining now. Hoping to get to Fort Providence. Slow going. #NWT wildfires#Yellowknife pic.twitter.com/dZ5u73SVXx

— 🌎☮️Maggie (@maggienoble) August 17, 2023