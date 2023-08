Desconocidos incendia escuela en Curacautín: fuego casi se propagó a iglesia

A primera hora de este miércoles, un nuevo ataque incendiario se registró en la región de La Araucanía: en esta oportunidad, se trató de un ataque incendiario en la Escuela San Arturo, ubicada en la ruta CH-181, en la comuna de Curacautín.

El mayor Fernando Mella, de la Prefectura Malleco, relató: “Al rededor de las 01:35 horas se tomó conocimiento del incendio que afectaba a la escuela, en el kilómetro 46 de la Ruta CH-181. La escuela resultó totalmente quemada. Debido a las diligencias, se pudo constatar que a un costado de esta escuela se encuentra una capilla de nombre San Francisco, la que de igual forma la intentaron quema. Pero fue controlado el fuego, gracias al trabajo de Bomberos”.

“Se tomó contacto con el Ministerio Público: el fiscal instruyó las diligencias de la BIPE (Brigada de Investigaciones Policiales Especiales) de la PDI (Policía de Investigaciones)”, cerró el mayor.

Otros ataques

Lo registrado en la escuela se suma al incendio a la iglesia, la casa del pastor del mismo recinto y un automóvil, todo en el sector Cherquenco, Ercilla, sin contar un ataque con armas de fuego en contra de carabineros que defendía un fundo en el sector San Ramón.

El grupo Resistencia Mapuche Malleco se atribuyó lo ocurrido: aseguraron que continuarán “con fuego y balas” en la medida en que los comuneros mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Angol continúen con la manifestación.

La diputada Gloria Navellán planteó: “¿Y el Gobierno qué, va a poner otra querella? ¿O va a detener, de una vez por todas, a estos terroristas que perfectamente sabemos quiénes son, cuando maten a alguien? Esas son las medidas de prevención que ustedes, señores del Gobierno, no están tomando. Paren de pedirnos que renovemos un estado de excepción inútil, que no sirve”.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet: “La Pregunta que quiero hacer al Presidente de la República es que si en materia de seguridad en La Araucanía vamos a enfrentar a los grupos paramilitares o no lo haremos, ¿o tenemos a los militares pintados? Ya no da para más: lo que ocurre en La Araucanía es terrorismo, es miedo. Como ustedes no están acá, no viven acá, no sufren de eso. Pero la gente sí lo sufre. ¿Para qué están los militares: están pintado o enfrentarán realmente a los paramilitares?”.