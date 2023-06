En su calidad de subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente estaba en Canadá el miércoles pasado, revisando relaciones bilaterales y acuerdos, como el de asociación estratégica que, después de 10 años, fue modernizado. Y “coincidió“, dijo ella, con la celebración del Chile Day, que se hizo en Toronto.

“(El Chile Day) refleja que nuestro país está en un camino institucional, haciendo las cosas. Chile es un país confiable y además, la señal de hacerlo por primera vez ahí, es atender la confianza de ese país en el nuestro”, resumió la mañana de este jueves en ADN Hoy.

Canadá es el principal país inversor en Chile. Además, dijo De la Fuente, hay temas coincidentes, como la defensa de la democracia, los derechos humanos y más.

París, Francia

En julio está programada una visita del Presidente Gabriel Boric a Francia, país en el que estuvo de intercambio a los 16. Pero una nota del diario La Tercera planteó una situación: que José Miguel Capdevila, exembajador de Chile en París, fue sacado del cargo mientras se desarrolla un sumario en su contra por presunto acoso laboral. Consultada por esto, la subsecretaria no demora en cambiar el foco y destacar el nombramiento del nuevo diplomático: Raúl Fernández Daza.

El mismo medio planteó que sería Capdevila trasladado a Canadá, a lo que De la Fuente respondió:

“No (está nombrado el embajador Capdevila en Canadá). No estamos en condiciones de decir nada respecto a un embajador nuevo en Canadá porque esto requiere un proceso diplomático que está en curso en los próximos días. Por lo tanto, por ahora no hay embajador en Canadá, pero hay un equipo funcionando allá. Cualquier proceso supone pasar por la consulta al Gobierno canadiense. No estamos en condiciones de afirmar el nombramiento de ningún embajador si no pasa por el gobierno canadiense”.

Alianza del Pacífico

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no reconoce a Dina Boluarte como presidenta de Perú. Por esa razón, se negaba a traspasarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. Luego de semanas de conversaciones, pormenorizó la subsecretaria, se destrabó la situación: será Chile quien asuma la presidencia temporal para después pasársela a los incaicos.

“Es una buena noticia para todos los miembros de la alianza del Pacífico. Se destraba una situación. La embajadora de México en Chile hasta hace poco, Alicia Bárcena, hoy es la canciller mexicana. Las conversaciones con ella, con quien tenemos una excelente relación, también con Perú, con quien tenemos una relación muy fluida, y más allá de las críticas o posiciones que nuestro país siempre va a defender, tenemos una relación muy fluida (…) Lo que ocurre ayer, que es el producto de conversaciones dadas en el úlimo mes y las últimas semanas, es la cristalización de eso. Se buscó una solución que deje conforme a las partes, que hace coherente la posición de Chile, que a Perú le correspondía ejercer esta presidencia pro tempore. Eso garantiza que la Alianza del Pacífico siga funcionando, que es el interés de todo, que tiene efectos políticos, pero también comerciales”.