Un tribunal de Estados Unidos pone límites al comportamiento de Donald Trump en las redes sociales en referencia a un caso judicial. Una jueza prohibió que el exmandatario republicano difunda las pruebas en su contra que presenta la fiscalía. El multimillonario es acusado de intentar revertir el resultado de las presidenciales de 2020.

La magistrada Tanya Chutkan aceptó la petición de confidencialidad realizada por el fiscal especial Jack Smith. El persecutor de EEUU hizo la solicitud luego que Trump realizara publicaciones sobre el proceso judicial en su contra. La jueza definió que la documentación quedará bajo una “orden de protección”.

La medida se aplicará durante el desarrollo del juicio en que es acusado el actual precandidato republicano. La resolución de Chutkan establece que “el acusado y sus abogados no divulgarán la evidencia a ninguna persona o entidad que no forme parte de su defensa o que no sean posibles testigos”.

El escrito de Tanya Chutkan precisa que el equipo legal de Donald Trump solamente podrá utilizar la documentación para preparar su defensa. El viernes el exmandatario de Estados Unidos amenazó en redes sociales que ¡si ustedes van por mí, yo iré por ustedes!”. El fiscal especial alertó a la jueza de ese comportamiento.

Smith argumento que las publicaciones de Trump muestran que puede difundir “detalles” del caso. The Washington Post informa que la jueza le negó a la defensa del republicano un tiempo extra para contestar la presentación. Los persecutores también buscan que se prohiba que Trump y sus abogados difundan la identificación de personas involucradas en el caso.