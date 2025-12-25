En la previa a las festividades de Navidad, en Inglaterra se generó un revuelo adicional al hecho de la escasez de partidos en el tradicional Boxing Day.

Esto luego de lo planteado por el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en torno al peso de sus jugadores cuando regresasen de los festejos, tomando en cuenta que el sábado enfrentan al Nottingham Forest por la fecha 17 de la Premier League.

“El 25 de diciembre voy a estar controlando cuántos kilos suben. Llegan ‘gorditos’. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27″, remarcó en rueda de prensa, junto con una particular advertencia.

“Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, lo dejaré en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, resaltó el español.

Ante esto, muchos pusieron sus ojos en el delantero Erling Haaland, acostumbrado a lucir en sus redes sociales los gustos que se da en comida cuando no está entrenando.

Sin embargo, el noruego utilizó esa misma vía para evidenciar una fotografia que registra su peso habitual, 94,4 kilos. “Todo bien”, resumió el máximo artillero de la Premier League, quien, a la luz de lo expresado por Pep Guardiola, será titular el sábado al no tener problemas de peso.