La Navidad dejó momentos virales en redes sociales, y uno de ellos protagonizado por un niño chileno se robó la atención. El menor recibió como obsequio el Código Procesal Penal, reacción que rápidamente se convirtió en tendencia en TikTok.

En el video, se observa al niño abriendo una bolsa que contenía el texto legal. Con evidente alegría, exclama: “Y me sale... ¡Pero por mis santos hostias, es el Código Procesal Penal!”. Acto seguido, agrega: “¡Justo lo que pedí!”.

El registro, compartido tras la celebración del 25 de diciembre, acumuló miles de reproducciones y comentarios por la inesperada petición del menor.

Entre las reacciones más destacadas se leen frases como: “Hoy ganó la jurisprudencia ⚖️”, “Para meter presos a los demás”, “Pero por mis santas ostias 🗣️ será mi frase 2026 😂💪”, “Hoy ganaron los penalistas ⚖️” y “Nos vemos en los tribunales pequeño colega”.

Otros usuarios bromearon sobre la escena con mensajes como: “La mamá: ‘¡Estás castigado!’. El niño: ‘Según el código procesal penal, en el artículo 2345543 del código procesal, los castigos punitivos...’” y “El niño leyes, primo del niño poeta”.

Este curioso momento se suma a la ola de publicaciones que muestran la emoción de los más pequeños al abrir sus regalos, aunque en este caso, la pasión por el derecho penal fue la gran protagonista.