;

VIDEOS. ¿Futuro abogado? Niño chileno se emociona al recibir de regalo en Navidad el Código Procesal Penal

El pequeño no pudo contener su alegría tras abrir el obsequio.

Alejandro Basulto

TikTok

TikTok

La Navidad dejó momentos virales en redes sociales, y uno de ellos protagonizado por un niño chileno se robó la atención. El menor recibió como obsequio el Código Procesal Penal, reacción que rápidamente se convirtió en tendencia en TikTok.

En el video, se observa al niño abriendo una bolsa que contenía el texto legal. Con evidente alegría, exclama: “Y me sale... ¡Pero por mis santos hostias, es el Código Procesal Penal!”. Acto seguido, agrega: “¡Justo lo que pedí!”.

El registro, compartido tras la celebración del 25 de diciembre, acumuló miles de reproducciones y comentarios por la inesperada petición del menor.

Revisa también:

ADN

Entre las reacciones más destacadas se leen frases como: “Hoy ganó la jurisprudencia ⚖️”, “Para meter presos a los demás”, “Pero por mis santas ostias 🗣️ será mi frase 2026 😂💪”, “Hoy ganaron los penalistas ⚖️” y “Nos vemos en los tribunales pequeño colega”.

Otros usuarios bromearon sobre la escena con mensajes como: “La mamá: ‘¡Estás castigado!’. El niño: ‘Según el código procesal penal, en el artículo 2345543 del código procesal, los castigos punitivos...’” y “El niño leyes, primo del niño poeta”.

Este curioso momento se suma a la ola de publicaciones que muestran la emoción de los más pequeños al abrir sus regalos, aunque en este caso, la pasión por el derecho penal fue la gran protagonista.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad