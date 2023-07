Este jueves, se confirmó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevos cargos por intentar obstruir la investigación sobre la posesión de documentos confidenciales. En esta ocasión las acusaciones apuntan a que el exmandatario habría conspirado para borrar las imágenes de las cámaras de vigilancia de su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

Es por ello, que a desde ahora los cargos de obstrucción a la justicia y la retención deliberada de información de defensa nacional se suman a los otros 37 cargos penales que enfrenta Trump.

El fiscal especial del Departamento de Justicia que lidera la investigación, Jack Smith, amplió la acusación en contra de Carlos de Oliveira, un empleado del servicio de mantenimiento de la residencia de Trump en Florida.

Según las indagatorias, por orden del expresidente, de Oliveira habría intentado borrar las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión y de mentirle a los investigadores del caso. Según el escrito judicial, de Oliveira le dijo a un colega que el “jefe” quería que se borrara un servidor que contenía las imágenes. Motivo por el cual fue acusado de obstruir la justicia, emitir declaraciones falsas y de destruir documentos

Cabe mencionar, que Trump y su asistente personal Walt Nauta ya habían sido acusados el mes pasado por retención intencionada de información de defensa nacional, ocultación de documentos y conspiración para obstruir la justicia.

Lo anterior, en el marco de la investigación en contra de Donald Trump por la posesión de documentos confidenciales sacados de la Casa Blanca, los cuales tendrían información clasificada y sensible sobre cuestiones de seguridad nacional.

