“Rusia está perdiendo la guerra, pero Ucrania no está ganando”: periodista Andrea Moletto entrevista a ex ministro de Defensa de Ucrania

Este jueves, la periodista Andrea Moletto, quien entrevistó al exministro de Defensa de Ucrania entre 2019 y 2020, Andrii Zahorodniuk, expuso detalles sobre su viaje a Kyiv para cubrir la guerra que enfrenta actualmente ese país.

Moletto señaló que el tema de la contraofensiva ucraniana es parte de las portadas de muchos diarios del mundo. En ese sentido, reveló que “tuvimos una entrevista hace menos de una semana con el exministro de Defensa del actual presidente Zelenski y nos contó muchas cosas interesantes de poder analizar ahora”.

¿Quién está ganando la guerra?

Al ser consultado por la comunicadora, sobre quién está ganando la guerra, Andrii Zahorodniuk respondió: “Claramente Rusia está perdiendo la guerra, pero Ucrania no está ganando. Aún no, pero lo hará. Esencialmente, Rusia no ha logrado conseguir ninguno de sus logros. Básicamente, tomaron un plan muy riesgoso, porque en el caso de que pierda puede perder todo, incluyendo al régimen y demases”, sostuvo.

En esa línea, Moletto aclaró que “Rusia perdió moralmente la guerra, ese el tema. Yo le preguntaba (a Zahorodniuk) que muchos de los estrategas dicen que una guerra larga no le favorece a Ucrania. Le favorece a Rusia. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son los peores escenarios para Ucrania en esta guerra?“.

Escenarios negativos

“Hay muchos escenarios negativos para Ucrania. Uno de ellos, es que envíen constantemente misiles y tengamos que vivir a diario con este problema sin posibilidad de relajarnos, matando a nuestra gente y que lo sigan haciendo de forma permanente“, indicó el exministro de Defensa ucraniano.

Sin embargo, Zahorodniuk dijo que podría haber otros escenarios. “Potencialmente, podría haber otro escenario, donde de alguna paren. Tomen tiempo para recuperar para intentar aliviar algunas sanciones y que, eventualmente, vuelvan. Creo que el escenario más realista, el que Rusia estaba intentando construir, era llegar al final de la región de Dombás y decir eso es todo. Era un escenario extremadamente peligroso”, explicó.

“Dejaron todo por el Éjercito”

Por otro lado, la periodista recordó que otra situación que le causó sorpresa durante su viaje a Kyiv, fue la unidad de la comunidad ucraniana. Esto, debido a que el Ejército ucraniano lo componen personas naturales que se ofrecen como voluntarias.

“La mayoría del Ejército ucraniano es hecho por voluntarios. Es decir, no militares que son profesionales, personas como tú, personas como yo, por ejemplo, habrían estado en la guerra. Entrevisté filósofos que no está en la guerra porque tiene tres hijos, pero que ese sería su deseo, ingenieros, dueños de pequeños emprendimientos, dejaron todo para estar en el Ejército“, concluyó Andrea Moletto.