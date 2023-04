La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó a la Federación de Rusia la ampliación del acuerdo de exportación de granos desde Ucrania. El secretario general del organismo hizo el planteamiento al presidente ruso Vladimir Putin. Antonio Guterres envió una misiva al Kremlin por medio del canciller ruso Sergei Lavrov.

El jefe de la ONU comunicó que hizo entrega de “una carta para el presidente Vladimir Putin, que esboza una propuesta para mejorar, extender y ampliar” el pacto. Rusia autorizó desde 2022 que Ucrania exporte cereales por el Mar Negro. Los granos deben salir de tres puertos y ser inspeccionados en Estambul de Turquía.

El gobierno de Rusia critica que los envíos son mal utilizados por las potencias occidentales y los granos no llegan a los países más pobres del mundo. Por ello la última extensión del acuerdo, realizada el 19 de marzo, se hizo por dos meses y no tres como era antes. Moscú reclama que Occidente no cumple su parte con las sanciones.

El acuerdo de Rusia y Ucrania, apoyado por ONU y Turquía, considera que no se obstaculizarán las exportaciones agrícolas rusas, incluyendo trigo y fertilizantes. Hasta ahora Occidente no cumple con su parte del pacto. Las Naciones Unidas espera que Putin permita mantener la iniciativa.

Reuters informa que según Rusia el acuerdo de exportación está en riesgo. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, acusó a Ucrania de intentar atacar sus barcos en el Mar Negro. El titular de cartera manifestó que amenazan las posibilidades de un acuerdo sobre las exportaciones de granos.