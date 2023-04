El ministerio de relaciones exteriores de Rusia responsabilizó a las potencias occidentales de la continuidad de la guerra en Ucrania. El canciller Serguei Lavrov realiza una gira por Sudamérica y su primera estación estuvo en Brasil. En la capital Brasilia dijo que desean una solución “duradera” para el conflicto armado.

Serguei Lavrov expresó en el territorio brasilero que el ejecutivo de Ucrania y Occidente no ayudan a frenar la crisis. El ministro ruso comentó que “necesitamos resolver el conflicto de una forma duradera, no de una manera inmediata”. El representante de Moscú agregó que la contraparte no cumple los compromisos.

El ministro de relaciones exteriores de Rusia hizo referencia a los Acuerdos de Minsk de 2014, los que fueron incumplidos por Ucrania, la OTAN y las potencias occidentales. Serguei Lavrov aprovechó de agradecer que Brasil rechazara las sanciones comerciales aplicadas sobre Rusia por diferentes países.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, dijo ante la prensa que su país tiene una tradición de apoyar sanciones solamente cuando fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El ministro brasileño explicó que las medidas contra Rusia tuvieron un “impacto en toda la economía global”.

G1 de Globo detalla que Serguei Lavrov extendió una invitación para que el presidente de Brasil, Lula da Silva, asista al foro económico de San Petersburgo. El canciller de Rusia le hizo llegar al mandatario del gigante sudamericano una carta del gobernante ruso Vladimir Putin. El evento internacional será en junio y el gobierno brasilero no confirmó si asistirán o no.