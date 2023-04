“Me trató como esclavo”: Exjugadora de voleibol agrede con puñetazos y una correa a repartidor de comida en Brasil

Sandra Mathias Correia de Sá, exjugadora de voleibol brasileña, es acusada de agresión y racismo en contra de unos repartidores de comida, en hechos ocurridos el pasado domingo en Río de Janeiro, Brasil.

La otrora deportista fue captada golpeando a un trabajador de la empresa Rappi en plena vía pública. A través de un video viralizado en redes sociales se aprecia que la mujer agredió con puñetazos y con la correa de su perro.

Max Angelo dos Santos, quien fue atacado por la exjugadora, conversó con TV Globo y relató su versión de los hechos. “Estábamos trabajando, como siempre, todo el día aquí y ella pasó. Salió del edificio y vino a pasear al perro. Cuando llegó en nuestra dirección, me miró, escupió en el suelo y siguió”, comentó.

“Me trató como si fuera un esclavo. Solo que ella se olvida de que el tiempo de la esclavitud ha terminado hace muchos años. Y eso no puede pasar. Es inadmisible No hay forma de aceptar una situación como esta”, indicó el repartidor afectado.

Según información que recopiló el medio citado, Sandra Mathias tiene antecedentes desde 2007 por provocar lesiones corporales, insulto y amenaza, robo de energía en Praia do Leblon y fraude en un proceso de licitación.

En su carrera deportiva comenzó como jugadora de voleibol sala con el club Flamengo en 1982. Diez años después se cambió al voleibol playa, compitiendo en el circuito nacional de la disciplina.

Mas quem iria imaginar que a Sandra Mathias Correia de Sá, a agressora do entregador negro no Rio de Janeiro, seria uma eleitora fanática do Bolsonaro? pic.twitter.com/Qug0g6UrkM

— Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) April 12, 2023