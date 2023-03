La carta de Dani Alves para su exmujer: “Entiendo que no hayas podido soportar la presión”

Semanas y días oscuros son los que está viviendo Dani Alves. El lateral de la selección brasileña, ex Sevilla y FC Barcelona, entre otros, fue detenido y puesto en prisión preventiva hace algunas semanas en Barcelona, tras una seria acusación de abuso sexual en su contra.

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona dictó prisión preventiva sin fianza para el futbolista brasileño, acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca el pasado 30 de diciembre.

Tras sus primeras semanas en la cárcel de Brians-2, el futbolista fue abandonado por su mujer, Joana Sanz, según informó la prensa española hace algunos días.

Con el paso de los días llegó la respuesta de Alves desde la cárcel. Completamente devastado, el ex lateral de la ‘verdeamarelha’ le escribió una carta a su exmujer, misiva a la que tuvo acceso la prensa ‘hispana’.

“Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida”, esgrimió Alves.

Agregó que “juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos, lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte”.

“Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo”, complementó el ex Barcelona.

Cerró asegurándole que “yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero“, finalizó.