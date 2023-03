“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta (…) Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, estas fueron las palabras de la mujer de Dani Alves, la modelo Joanna San, quien hizo pública la separación entre ambos.

Después de aquello, desde España revelaron cómo reaccionó el futbolista brasileño al enterarse estando privado de libertad, asegurando que dentro de la cárcel quedó “completamente hundido y muy nervioso”.

AS España dio cuenta del estado del lateral derecho: “Es consciente de la decisión de su esposa, que no ha sido digerida de la mejor manera. Ha provocado que no se relacione con ninguno de los reclusos“, indican.

En esa línea, añaden que “permanece solo en los interiores de su celda“.

Por otra parte, Ney Alves, hermano del futbolista, hizo una dura reflexión arremetiendo contra Sanz.

“Les voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad“, lanzó.