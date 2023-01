Durante esta jornada, el futbolista brasileño Dani Alves fue detenido en Barcelona, luego de concurrir a declarar a la comisaria de los Mossos d’Esquadra de Les Corts por acusaciones en su contra de agresión sexual.

Así lo confirma el medio Infobae, el cual agrega que el jugador fue trasladado en una patrulla a la Ciudad de la Justicia, en donde será interrogado y se decidirá su situación.

A Dani Alves se le acusa de haber introducido su mano por dentro de la ropa interior de una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, alertando de la situación en el momento la víctima al equipo de seguridad del recinto.

Tras las acusaciones, el defensor brasileño descartó estos hechos. “Sí estuve en ese sitio y me gustaría desmentirlo. Quién me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el entorno de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No la conozco”, afirmó.

“No me gusta invadir el espacio de nadie, cómo voy a hacerle eso a una señorita. No sé quién es. Está haciendo daño a mi familia“, agregó Alves.