Este domingo el Vaticano dio a conocer las primeras imágenes del papa emérito Benedicto XVI tras su fallecimiento, previo a que los fieles que lo deseen puedan visitarlo en la Basílica de San Pedro desde este lunes 2 de enero.

En el video, que fue dado a conocer por las redes sociales de la oficina de prensa de la Santa Sede, se adjunta una oración para pedir por el descanso de Joseph Ratzinger, y se ve el cuerpo momificado del pontífice en la capilla del monasterio donde vivía y donde falleció este sábado 31 de enero.

A prayer for Pope Emeritus Benedict XVI: “Eternal rest grant unto him, O Lord, and let Your perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of all the faithful departed rest in peace. Amen.” pic.twitter.com/im7skyW0OF

— Vatican News (@VaticanNews) January 1, 2023