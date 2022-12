Luego de estar casi una década alejado de sus funciones pontificias, tras su renuncia en 2013, durante esta jornada se confirmó la muerte de Joseph Aloisius Ratzinger, el papa emérito Benedicto XVI.

En las últimas horas, desde el Vaticano dieron cuenta de un agravamiento en su salud, producto de sus avanzados 95 años. Luego de su retiro, tuvo contadas apariciones públicas, en las que se fue notando su movilidad reducida, debiendo trasladarse en silla de ruedas.

Hasta el propio papa Francisco, quien fue su sucesor, habló del delicado estado de Ratzinger. “Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia. Recordemos que está muy enfermo y pido a Dios que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final”, expresó el sumo pontífice.

En tanto, desde la sede de la iglesia católica, indicaron en un comunicado que “ha habido un agravamiento, debido a su avanzada edad. La situación está de momento bajo control, seguida en permanencia por los médicos”. Finalmente, en esta jornada se produjo el deceso.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.

