Luego que el Vaticano confirmara el fallecimiento a los 95 años del papa emérito Benedicto XVI este sábado, también indicó que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica un pontífice oficiará el funeral de otro, ya que Francisco encabezará la ceremonia que se realizará para despedir a Joseph Ratzinger.

Así, la sala de prensa del Vaticano señaló que el funeral se realizará el próximo miércoles 5 de enero en la Plaza de San Pedro, mientras que la capilla ardiente se abrirá al público el lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro, para que los fieles puedan despedirse de Benedicto XVI.

Update from @HolySeePress Office: Pope Francis will preside over the funeral of Pope Emeritus Benedict XVI on January 5, 2023, at 9:30 CET in St. Peter’s Square. pic.twitter.com/5iDHyzVXcv

Pese a que hace días se especulaba sobre el real estado de salud de Benedicto XVI, el Vaticano no ha entregado mayores detalles de cómo será el funeral del papa emérito, ya que además se trata de un ex jefe de Estado.

Con todo, se espera que la ceremonia sea similar a la que se vio cuando falleció Juan Pablo II, mientras que su cuerpo debería ser sepultado en la cripta donde están los cuerpos de los pontífices desde San Pedro en adelante, bajo la basílica del mismo nombre.

“As of Monday morning, 2 January 2023, the body of the Pope Emeritus [Benedict XVI] will be in Saint Peter’s Basilica so the faithful can bid farewell.” – Matteo Bruni, Director @HolySeePress pic.twitter.com/RUnOlscfbb

— Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022