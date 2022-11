Azul, oro y gris: así serán las nuevas marcas de verificación en Twitter

Luego del desastre del pago por verificación, Elon Musk tiene un nuevo plan para las cuentas de usuario oficiales en Twitter. Ya no habrá una sola marca azul que certifique la autenticidad de la cuenta, sino que ahora habrá tres categorías diferenciadas con colores: azul (personas), oro (empresas) y gris (cuentas oficiales).

Musk además se retractó de su política de dar la marca sin control alguno y se volverá a comprobar manualmente que el nombre corresponde con el usuario.

El magnate aseguró en redes sociales que en principio el nuevo sistema se pondrá en marcha el próximo viernes, aunque con lo frecuente que retira sus dichos no es muy seguro cuándo iniciará. Musk promete que dará más detalles la semana próxima y por ahora quedan algunas dudas, sobre todo en los territorios fronterizos, como personas que a la vez ocupan cargos públicos.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022