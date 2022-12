Gobierno australiano anuncia sanciones económicas contra Irán y Rusia

En la jornada de este día sábado, el gobierno de Australia anunció que efectuará una serie de sanciones selectivas contra personas y entidades de Rusia e Irán, con motivo de la participación directa e indirecta en el conflicto bélico en Ucrania, así también sobre la violación a los derechos humanos.

Concretamente, la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Penny Wong, detalló se impondrán “sanciones contra 13 individuos y dos empresas”. Además, de incluir a la policía de la moral iraní.

Australia is imposing Magnitsky-style sanctions on 13 individuals and two entities, including Iran’s Morality Police, over their involvement in egregious human rights abuses.

We are committed to taking clear action to assert our values and to hold perpetrators to account.

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) December 9, 2022